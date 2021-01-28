Доллар возвысился над рублем

Рубль начал стремительно терять позиции. Доллар в четверг пробил отметку в 76 руб. впервые с декабря. Российская валюта падала в цене и по отношению к европейской, закрепившись на уровне в 92 руб. В целом рынок на момент открытия снижался: индекс Мосбиржи терял в моменте 1%, а РТС — почти 2%. С чем это связано? И как долго рубль будет падать?

Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что инвесторы решили на время уйти в «тихие гавани» и перестали делать ставку на рынки развивающихся стран: «В целом российский рубль сейчас выглядит очень слабо, но в этой слабости практически 10-15% — это внешнеполитические риски. Если говорить о текущих движениях, то они повторяют тенденции на глобальном рынке. Мы видим, что и доллар Австралии слабеет на 0,6%, и валюты других развивающихся стран. По сути, мы наблюдаем процесс бегства от рисков на фоне того, что ФРС не заявляет о расширении количественной программы, буксует принятие пакета “спасение Америки” за $1,9 трлн. И Джером Пауэлл говорил о том, что в конце года, возможно, экономика даже начнет развиваться быстрее. Соответственно, это напомнило рынкам о том, что, может быть, и программы количественного смягчения будут тоже сокращаться, а это всегда рынки воспринимают очень негативно.

В остальном рубль торгуется приблизительно так же, как все рискованные активы, то есть мы наблюдаем бегство в доллар.

А такие валюты, как реал, рубль, австралийский доллар, которые связаны с сырьем, с принятием риска, все находятся под давлением. Естественно, если вынуть из рубля составляющую внешнеполитических рисков, то он должен быть процентов на 10-15 крепче, то есть в районе 65-68 руб. за доллар. Укрепление рубля вполне возможно, если мы, наконец-то, начнем достаточно уверенно побеждать пандемию, определимся с претензиями новой американской администрации к России и последствиями этих претензий. Такой слабый рубль не нужен даже российскому правительству, потому что у нас формируется целый вал проблем, в том числе с ценами на бензин, на продовольствие. Потому что внутренние текущие цены отличаются от внешних, поэтому производители, естественно, придерживают товар и хотят повысить на него цены, а это макроэкономическая стабильность, это опять удар по доходам населения и так далее».

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Аналитики прогнозируют, что курс национальной валюты в пятницу может продолжить ослабление и пробить отметку в 77 руб. за доллар. Впрочем, снижение едва ли затянется больше чем на месяц, отмечает аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших: «Действительно, если мы посмотрим на текущую динамику валютного курса, то можем увидеть, что его волатильность резко увеличивается. Однако мы считаем, что эта волатильность является временной, и она не обоснована фундаментальными экономическими факторами, а такими, как цена на нефть, процентные ставки инфляции. С точки зрения именно экономических факторов, рубль сейчас является недооцененным, и мы бы ожидали его возвращения в ближайшем месяце в свой справедливый диапазон 73-74 руб. за доллар. Однако в моменте, конечно, мы можем увидеть подъем валютного курса и до осенних значений. Но у Банка России достаточно инструментов, чтобы вернуть курс рубля на нормальный, справедливый уровень. В перспективе ближайших месяцев будет сохраняться повышенная волатильность курса рубля, на сам среднесрочный уровень она не должна повлиять».

Влияние на рубль оказывает также дешевеющая нефть. В моменте фьючерсы марки Brent теряли почти 1% стоимости.

Глеб Силко