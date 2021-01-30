Экономический прогноз на февраль 2021 года Что будет с рублем, долларом и нефтью

Наступает февраль, и “Ъ” предлагает читателям экономический прогноз на месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс рубля к доллару?

2. Какой будет инфляция?

3. Какими будут цены на нефть?

4. Каким будет курс евро к доллару?

Татьяна Абанкина, директор Центра креативной экономики НИУ ВШЭ:

Фото: Из личного архива

1. Думаю, что существенных колебаний не произойдет, значительные платежи и изменения происходят ближе к концу первого квартала, поэтому рассчитываю, что февраль будет относительно стабилен и курс сохранится на уровне января, в коридоре 73–76 руб. за доллар.

2. Инфляция будет расти, потому что во всех случаях выросли тарифы и те запасы, которые были на потребительских и других рынках, были израсходованы. Новые закупки будут стоить дороже, бизнес будет пытаться компенсировать свои потери в том числе за счет роста цен, хотя мы понимаем, что доходы населения существенно упали. В феврале рост инфляции составит 0,5%.

3. Экономическая активность во многих странах не набирает обороты, нет повышенного спроса на энергоносители, поэтому какого-либо существенного роста цен на нефть я не ожидаю. Но все-таки нефть и углеводородное сырье продолжают продаваться по привлекательной цене, и альтернативные источники оказываются неконкурентоспособны. Все достигнутые договоренности в феврале сохранятся, поэтому нет оснований ни для падения, ни для роста — цена на нефть будет в пределах $53–55 за баррель.

4. Сейчас доллар некоторым образом укрепляет свою позицию. Все игроки преимущественно работают с долларом, поэтому думаю, что уровень сохранится в текущем коридоре, но я бы даже сказала, что есть основания для некоторого усиления, победа Байдена наверняка скажется на доверии к доллару, поэтому мой прогноз — 1,21 и до 1,25 доллара за евро.

Алексей Ведев, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Егора Гайдара:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

1. Курс рубля в январе определялся связанными с политическими факторами негативными ожиданиями, и рубль был одной из самых волатильных валют. Если расчетный равновесный курс доллара составлял 71 руб., то фактический был около 76 руб. Я ожидаю снижения политических рисков и некоторого укрепления рубля. Полагаю, что курс рубля к концу февраля составит 72–73 руб. за доллар.

2. Традиционно рост цен в феврале заметно ниже, нежели в декабре и январе. Тем не менее тренд на ускорение инфляции сохранится главным образом благодаря росту цен на продовольствие. Я ожидаю, что инфляция замедлится лишь в марте. В феврале рост цен составит 0,8–0,9% (с учетом меньшего количества дней), а в годовом выражении инфляция составит 5,5–5,6%.

3. Цена на нефть в феврале будет стабильной. Предварительно не ожидается политических потрясений, мировая экономика постепенно восстанавливается — умеренными, но выше ожидавшихся темпами. Большинство участников рынка ожидают колебания цены в коридоре $50–55 за баррель.

4. Стабилизация политической ситуации в США обусловит некоторое укрепление доллара. Данные по ВВП в США (–3,5%) хотя и худшие в современной истории, но существенно лучше и ожиданий, и аналогичных показателей других развитых экономик. В дополнение к росту капитализации американского фондового рынка можно ожидать укрепления доллара до уровня 1,16–1,17 доллара за евро к концу февраля.

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

1. Рубль будет находиться в коридоре 75–78 руб. за доллар. Есть предчувствие строгих санкций вследствие обострения наших отношений с Западом. Евроатлантическая солидарность восстанавливается, и это для нас плохо. Наши ценные бумаги не будут особо котироваться, плюс начнет давить экологическая повестка, отказ от углеводородов.

2. Сейчас огромной проблемой стало питание населения, когда люди стали тратить до 70% от дохода. Это может привести к скачку инфляции в 0,6–0,8% в феврале. Но доходы-то у людей сократились, есть страх истратить все ввиду неочевидного окончания пандемии, это тоже давит и может привести к тому, что инфляция будет пониже, около 0,3%. Работают два разнонаправленных тренда, и я бы сказал так — может быть и плохо, а может — и еще хуже.

3. Цена на нефть, наверное, сохранится на уровне конца января в коридоре $55–57 за баррель марки Brent. Пока нет тревожных факторов для ее снижения (хотя в долгосрочном плане это может произойти). Есть признаки некоторого оживления экономики, самолеты начинают летать, увеличивается спрос, немного подрастает и цена.

4. Пара евро/доллар будет находиться в районе 1,20 доллара за евро, как и в конце января. Хотя многие и предрекают рост экономики США и ослабление доллара, я не думаю, что так будет, объективных причин для этого нет.

Александр Апокин, руководитель группы исследований мировой экономики Центра макроэкономического анализа и прогнозирования:

Фото: Первый канал

1. На конец февраля можно ожидать курс 74,5–75 руб. за доллар. Краткосрочное ослабление рубля в конце января имеет ситуационный характер и, вероятно, будет отыграно назад.

2. Оценка инфляции в феврале — 0,5–0,7%, исходя из наметившегося усиления рубля и исчерпания волны ускоренного удорожания ряда социально значимых видов продовольствия (сахар, подсолнечное масло и т. д.).

3. Цены на нефть останутся в диапазоне $50–55 за баррель Brent. Оценка ожиданий спроса была снижена всеми крупнейшими энергетическими агентствами на фоне новой волны локдаунов, а также затруднений с масштабированием производства вакцины и неясности относительно эффективности вакцины от недавно появившихся штаммов SARS-COV-2, особенно «британского». В феврале ОПЕК+ сохранит предложение практически неизменным. Вероятные жесткие решения администрации Байдена для американской нефтяной отрасли дополнительно поддержат цену на нефть, а вот традиционное сезонное сокращение добычи в условиях повышенных запасов повлияет слабо.

4. Судя по опубликованным заявлениям, и ФРС, и ЕЦБ в феврале сохранят свою монетарную политику неизменной. В условиях отсутствия сильных глобальных шоков и сохранения значительных объемов покупки госбумаг центральными банками вероятно сохранение январского соотношения 1,17–1,22 доллара за евро.

Группа «Прямая речь»