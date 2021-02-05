В Шиесе полиция снесла палаточный лагерь

На станции Шиес полицейские патрули снесли палаточный лагерь экоактивистов «Ленинград», сообщается в группе «Поморье — не помойка!» во «ВКонтакте». Участок, где был расположен лагерь, рекультивируется и мешает завершить работы по разравниванию грунта. Активистам предлагалось перенести свои постройки в лес или присоединиться к существующим постам «Баня» и «Крепость», но они отказались добровольно сделать это.

«Сегодня утром на станцию Шиес прибыло 11 полицейских патрулей вместе с сотрудниками регионального министерства природных ресурсов для исполнения предписания об уборке нелегальных построек на рекультивируемом участке»,— говорится в сообщении.

В январе инициативная группа «Чистая Урдома» объявила завершенной протестную кампанию против строительства мусорного полигона на станции Шиес, которая длилась более двух лет. Тогда сообщалось, что в палаточных лагерях остаются жить некоторые люди, но экоактивисты считают их не имеющими отношения к борьбе против строительства полигона, поскольку те вышли из коалиции «Стоп-Шиес».

Мусорный полигон на станции Шиес планировалось построить для складирования твердых коммунальных отходов из Москвы. Это спровоцировало массовые протестные акции местных жителей. На полигоне были организованы палаточные лагеря и круглосуточное дежурство. На фоне протестов ушел в отставку губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В июне 2020 года правительство региона исключило проект мусорного полигона из списка приоритетных.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Московский мусор перестал быть инвестицией».