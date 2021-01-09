Экоактивисты объявили протестную кампанию против мусорного полигона на Шиесе оконченной

Инициативная группа «Чистая Урдома» объявила завершенной протестную кампанию против строительства мусорного полигона на станции Шиес, которая длилась более двух лет. При этом в палаточных лагерях остаются жить некоторые люди, но экоактивисты считают их не имеющими отношения к борьбе против строительства полигона, поскольку те вышли из коалиции «Стоп-Шиес». Заявление группы «Чистая Урдома» опубликовано в сообществе «МЫ ПРОТИВ СВАЛКИ В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ» во «Вконтакте».

«1. Признать проект Экотехнопарк «Шиес» закрытым, а снос полигона отходов на Шиесе необратимым. 2. Считать завершенным Шиесский протест — протест народа против строительства полигона отходов на Шиесе. 3. Завершить на Шиесе гражданскую вахту по борьбе со строительством полигона. 4. Не препятствовать проведению рекультивации (наведению порядка) на территории Шиеса», говорится в списке решений инициативной группы.

Мусорный полигон на станции Шиес планировалось построить для складирования твердых коммунальных отходов из Москвы. Это спровоцировало массовые протестные акции местных жителей. На полигоне были организованы палаточные лагеря и круглосуточное дежурство. На фоне протестов ушел в отставку губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В июне 2020 года правительство региона исключило проект мусорного полигона из списка приоритетных.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Московский мусор перестал быть инвестицией».