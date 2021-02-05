Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух ТЭС

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщает телеканал «Беларусь-1». Объем поставок составит 500 МВт.

В стране 2 и 3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. Работу прекратили 6 энергоблоков из 15. Из-за этого в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии. На Запорожской электростанции также произошел сильный пожар.

Ранее сообщалось, что на складах украинских тепловых электростанций наблюдается критическая ситуация с запасами угля. Они в текущий момент в 5,5 раз меньше значений прошлого года.

Также из-за морозов и нехватки угля для ТЭС Украина возобновила импорт российской электроэнергии в определенные часы. Объемы поставок в данный момент незначительные. Украина периодически вводит, а затем отменяет запрет на импорт электроэнергии из России.

Подробности — в материале “Ъ” «В отношениях Украины и России наступило потребление».