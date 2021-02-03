Управление ООН по правам человека призвало отпустить задержанных на протестах в России

Управление ООН по правам человека «глубоко встревожено» тюремным заключением российского оппозиционера Алексея Навального, сообщила пресс-секретарь организации Равина Шамдасани. ООН призывает российские власти освободить всех поддержавших политика мирных демонстрантов, задержанных за последние несколько недель.

«Мы призываем власти России немедленно освободить всех задержанных за осуществление своего права на свободу мирных собраний и выражения мнения вчера и в течение последних нескольких недель протестов по всей стране»,— говорится в заявлении госпожи Шамдасани.

«Мы глубоко встревожены вчерашним приговором российского оппозиционера Алексея Навального судом в Москве к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за якобы нарушение условного приговора 2014 года по делу о хищении, которое Европейский суд по правам человека в 2017 году единогласно признал произвольным, несправедливым и явно необоснованным»,— заявили в Управлении ООН по правам человека.

Вчера, 2 февраля, суд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, политик проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. После его оглашения в городах России возобновились протесты в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», на них было задержано 1438 человек. Еще около 10 тыс. задержали на двух протестных акциях ранее.

О суде над Алексеем Навальным — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».