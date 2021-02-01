Шествие наткнулось на власть Акцию в поддержку Алексея Навального в Казани подавили по ходу движения

В Казани в воскресенье прошла вторая несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. По оценкам «Ъ-Казань», в ней приняли участие около 1 тыс. человек. Они намеревались пройти от театра имени Галиаскара Камала до Казанского кремля, но из-за перекрытий подойти к нему не смогли и направились на площадь Свободы, к Дому правительства Татарстана. До площади участники акции также не добрались: по ходу движения значительная их была задержана, остальные — разогнаны силовиками. Государственные СМИ сообщают, что в полицию доставили около 300 человек.



Акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального была запланирована на 12:00. Точкой сбора оказался театр имени Галиаскара Камала. Незадолго до начала акции вдоль улицы Татарстан были выставлены автозаки, бронированная спецтехника и красные рейсовые автобусы. Движение на проезжей части регулировали посты ДПС.

По мере пополнения рядов протестующих обстановка возле театра накалялась. Кто-то из толпы выкрикивал «Свободу политзаключённым!», «Мы здесь власть!», «Позор!». Остальные поддерживали и принимались активно скандировать. Площадь возле театра оцепили омоновцы, перекрыв митингующим выход к набережной. Начались первые задержания наиболее активных участников протеста.

Толпа нашла выход довольно быстро: большинство перелезли через парапет, разделяющий пешеходную зону и набережную озера Кабан, другие просто прошли в обход. В результате шествие двинулось в сторону протоки Булак, к кремлю.

Шествие равномерно распределилось между Лево-Булачной и Право-Булачной улицами. В толпе кто-то нес флаги Татарстана и Российской Федерации. Водители проезжающих автомобилей одобрительно сигналили, что вызывало бурную реакцию участников акции. Из салонов некоторых машин громко раздавалась песня Виктора Цоя «Перемен».

На перекрестке с улицей Мартына Межлаука из припаркованных автозаков выскочили омоновцы. Цепью они двинулись на толпу, заставив ее свернуть в сторону Центрального рынка. Некоторых из тех, кто оказался в первых рядах, силовики задержали с применением дубинок.

По улице Чернышевского протестующие относительно спокойно подошли к подступам кремля. Однако входы в него были перекрыты плотными рядами силовиков, пройти через которые участникам акции не удалось. Некоторые решились подняться и продолжить шествие ближе к стенам кремля. Но полиция погнала их со стороны памятника Мусе Джалилю. Спасаясь, многие предприняли попытку скатиться по сугробам вниз — к основной массе шествующих, однако там были встречены отрядами силовиков.

Задержанных собирали возле станции метро «Кремлевская». По данным «Бизнес онлайн», там омоновцы уложили на снег около ста человек. Представители правопорядка срывали с задержанных защитные маски и фотографировали их лица на телефон.

До Кремлевской набережной дошли лишь около 200 человек. Они продолжили шествие в сторону Дворца земледельцев, скандируя «Один за всех и все за одного», «Казань, выходи», «Путина в отставку». Оттуда участники акции планировали проследовать до площади Свободы, где расположено здание правительства Татарстана.

Однако уже на улице Карла Маркса, возле первого здания КАИ, оставшихся участников акции встретили бойцы ОМОНа. Они начали силой выдергивать из толпы развернувшихся при виде подъехавшего спецтранспорта людей. Кто-то сдавался силовикам почти добровольно, к немногим сопротивлявшимся были применены дубинки. Их грузили в снятые с рейсов красные городские автобусы и в ведомственный транспорт, в частности, — в вахтовые автобусы Ак барс холдинга.

В итоге до оцепленной площади Свободы добралась лишь малая часть первоначального количества митингующих. Они постояли небольшими кучками возле здания театра имени Мусы Джалиля, но затем очень скоро оказались оттеснены вышедшими из спецтранспорта силовиками.

В МВД по Татарстану итоги несогласованной акции не комментируют. «Без комментариев»,— сказали вчера «Ъ-Казань» в пресс-службе министерства. Государственные СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органов сообщили примерно о 300 задержанных. Среди них — два молодых человека, которые, по данным «Татар-информа», напали на сотрудника ГИБДД во время шествия по Булаку.

На акции также был задержан российский политик и журналист Максим Шевченко, который приехал в Казань прочитать лекцию перед членами ассоциации мусульман-предпринимателей. Однако после проверки документов его отпустили.

По данным правозащитной организации «ОВД-инфо» в Казани задержали не менее 87 человек, но информация продолжает обновляться. В Набережных Челнах — минимум семь человек.

«Апология протеста» сообщила, что многих задержанных оставляют на ночь в отделе полиции. По даннвм «ОВД-инфо», «в Казани задержанных студенток в отделе полиции заставляют раздеваться до нижнего белья, у них изъяли телефоны и вещи».

Юрист Эльза Нисанбекова сообщила, что у одного из задержанных может быть перелом ноги. По ее словам, полиция сначала не хотела вызывать скорую, но затем молодого человека увезли в больницу.

Акцию в поддержку Алексея Навального в Казани вчера также посетил министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Он призывал протестующих к диалогу с властями, пригласив на очередную встречу в министерство в понедельник. Однако многие протестующие, вероятнее всего, сегодня будут находиться в отделах полиции или в судах. По данным «Апологии протеста», многие заседания планируется провести по видеосвязи из отделов.

Глеб Меркин, Кирилл Антонов