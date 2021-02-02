«Как военнопленные в собственной стране»

В Татарстане по итогам протестов в поддержку Алексея Навального поставили новый рекорд — было задержано более 400 человек, преимущественно в Казани. Из-за нехватки автозаков задержанных грузили в рейсовые автобусы, а некоторым ночью не хватило места в отделах полиции и изоляторах, и они, как рассказывают юристы, ночевали в транспорте. Большинству задержанных назначили штрафы и уже вчера отпустили. В интернете широко разошлась запись, как при задержании жителей Казани заставили сидеть на снегу «лицом вниз». Один из депутатов подготовил запрос в Общественную палату Татарстана по данному случаю.



Вчера МВД по Татарстану отчиталось об итогах своей работы на акциях в поддержку Алексея Навального, которые проходили в регионе 31 января. Согласно информации пресс-службы министерства, всего было задержано «за различные нарушения» 419 человек. В протестных акциях, по данным МВД, участвовали более 600 жителей республики.

Напомним, 31 января акции за освобождение господина Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», состоялись более чем в ста городах. В Казани протестующие собрались в воскресенье у театра имени Галиасгара Камала, а затем направились к Казанскому кремлю вдоль протоки Булак. Кремль был оцеплен полицией, часть протестующих попыталась пойти на площадь Свободы к зданию Кабмина. Задержания участников акции проходили с применением дубинок. В качестве автозаков использовались городские и ведомственные автобусы. Также несколько человек были задержаны в Набережных Челнах. При этом, по оценкам СМИ, в столице Татарстана на улицы вышли более тысячи протестующих.

В Казани большинство задержанных провели ночь в заключении: их разместили в отделах полиции и спецприемниках. В отделе №17 девушек оставили спать прямо в автозаке, сообщила юрист Эльза Нисанбекова. При этом, по ее словам, машина ночью не прогревалась.

В Вахитовский районный суд Казани к 15:00 понедельника поступило 345 материалов против участников несогласованной акции. Судьи выносили решения как на очных заседаниях, так и дистанционно (задержанные выступали по видеосвязи из отделов полиции). К концу рабочего дня пресс-секретарь суда Татьяна Салова сообщила, что часть дел будет отложена. В частности, было перенесено рассмотрение дела социолога Искандера Ясавеева, который является членом участковой избирательной комиссии и может быть наказан только с санкции прокурора республики.

Юрист «Апологии протеста» Данил Нургалеев сообщил, что участникам акции в основном назначили штрафы в размере 10–12 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. При этом изначально протоколы составлялись по ч. 2 (организация мероприятия без подачи уведомления) и ч. 6.1 (участие в несанкционированной акции, создавшее помехи). Данные части предусматривают арест, а потому позволили полиции задерживать людей не на три часа, как обычно, а до 48 часов. Однако судьи переквалифицировали состав административного правонарушения. Господину Нургалееву известен лишь один случай ареста из-за акции 31 января в Казани: вчера 20 суток назначили сотруднику штаба Алексея Навального в Казани Алексею Боярову за призывы идти на митинг (свою вину он не признал).

Господин Нургалеев заявил о многочисленных нарушениях, допущенных в отношении задержанных. «Досмотр проводился без свидетелей и видеозаписи. Брали отпечатки пальцев даже при наличии документов. Заходили непонятные сотрудники в штатском и делали фотографии задержанных»,— сказал он „Ъ“. По словам юриста, задержанных помещали в камеры по шесть человек, когда они рассчитаны на троих, были случаи, когда не давали воду и не разрешали передачки. «Сами задержания были жесткими. Людей били»,— рассказал Данил Нургалеев о жалобах задержанных.

Юристу неизвестно, остался ли кто-то в отделах на вторую ночь, поскольку большинство дел рассматривались удаленно без участия защитников. «Мы знаем, что из изолятора выходили по 3–4 человека каждые 5 минут. Непонятно, остался ли кто-то»,— заключил он.

Отметим, что по итогам акции также были задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в нападении на сотрудника ГИБДД во время шествия по Булаку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также прокуратура сообщила о возбуждении дела за вандализм на набережной озера Кабан перед акцией (неизвестные молотком разбили стеклянное ограждение), но этот инцидент может быть не связан с протестующими.

В социальных сетях активно продолжают обсуждать момент задержания нескольких десятков человек у здания Академии наук Татарстана, который в воскресенье попал на видео журналистов. Интернет-пользователей возмутило, что полиция заставила жителей (среди них также был доставщик еды) сидеть на снегу «лицом вниз», а одному из задержанных сотрудник правопорядка крикнул: «Иди сюда, жирный!».

Депутат думы Казани Алексей Серов (КПРФ) сообщил „Ъ“, что подготовил запрос в Общественную палату Татарстана с просьбой «незамедлительно провести» заседание палаты и обсудить работу МВД и Росгвардии 31 января. Господин Серов считает случай у академии «вопиющим», поскольку «невиновных людей усадили на снег, как военнопленных в своей собственной стране».

Власти Татарстана действия полиции не комментируют. «Мы не даем оценок и придерживаемся позиции, что все должно происходить исключительно в рамках закона»,— заявила „Ъ“ пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов заявил о «дефиците площадок для открытого разговора по общественно-политическим темам».

Кирилл Антонов