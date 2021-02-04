Лавров подтвердил готовность России к нормализации отношений с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он подтвердил готовность Москвы к диалогу и нормализации отношений с Вашингтоном.

«С. В. Лавров подтвердил, что российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран. Э. Блинкен проявил готовность к организации экспертного диалога по этим вопросам»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили продление Договора об ограничении стратегических вооружений (ДСНВ) и другие вопросы в сфере вооружений, конфликты в Сирии и Ливии, а также ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Госдепартамент США также сообщает, что одной из основных тем разговора было продление ДСНВ и другие темы в сфере вооружения и безопасности. Энтони Блинкен при этом заявил, что США будут защищать свои интересы в ответ на действия России, которые причиняют вред стране или ее союзникам. Также Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили вмешательство в выборы, «военную агрессию» на Украине и в Грузии, ситуацию с Алексеем Навальным.

Россия и США ранее договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Новое соглашение вступило в силу 3 февраля. Оно будет действовать до 5 февраля 2026 года. ЕС и НАТО приветствовали продление договора.

О продлении соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».