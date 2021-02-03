ЕС и НАТО приветствовали продление ДСНВ

Евросоюз поддержал решение России и США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). С аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Новое российское-американское соглашение вступило в силу сегодня, 3 февраля. Оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.

«ЕС придает огромное значение новому договору о СНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность... Договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность,— говорится в официальном заявлении Евросоюза.— Мы призываем добиваться дальнейших сокращений вооружений, включая стратегические и нестратегические, развернутые и неразвернутые ядерные вооружения, и продолжать обсуждение всех вопросов по укреплению доверия».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал продление соглашения в Twitter: «Я приветствую продление ДСНВ на пять лет. Договор способствует международной стабильности и крайне важен для союзников по НАТО. Это лишь начало, а не конец усилий по дальнейшему усилению международного контроля над вооружениями».

Ранее о продлении ДСНВ высказался Госдепартамент США, заявив, что ограничения на российское ядерное оружие «особенно важны в периоды напряженности».

21 января 2021 года новая администрация Белого дома США во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях на предложенных Россией условиях. Москва настаивала на продлении договора на максимальный срок и без изменений. Эти условия не устраивали администрацию бывшего президента США Дональда Трампа.

О продлении двустороннего соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».