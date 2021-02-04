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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Tom Brenner / Reuters

Советник Байдена пообещал ответ на «злонамеренную деятельность» России

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новая администрация Белого дома будет реагировать на отравление оппозиционера Алексея Навального и другую «злонамеренную деятельность» российских властей.

«В отличие от предыдущей администрации (Дональда Трампа.— “Ъ”), мы будем предпринимать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за целый ряд злонамеренных действий, которые она предприняла»,— заявил господин Салливан на брифинге в Вашингтоне (цитата по AFP).

«Мы сами решим, когда и как это сделать»,— добавил он.

Ранее сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против российских должностных лиц после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми «санкционные рефлексы» США.

О реакции Европы и США на заключение Алексея Навального — в материале “Ъ” «Ветер западный, проверенный».

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