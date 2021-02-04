Навальный обратился к сторонникам из СИЗО

Оппозиционер Алексей Навальный обратился с посланием к своим сторонникам из СИЗО «Матросская Тишина». Он призвал не поддаваться страху и оставаться свободными людьми. Во вторник, 2 февраля, оппозиционеру заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

По словам господина Навального, он чувствует себя «свободным человеком» благодаря уверенности в собственной правоте, а также поддержке семьи и сторонников. Политик снова заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин. Он считает, что уголовное преследование — это реакция власти на расследование, в котором он назвал господина Путина фактическим владельцем особняка под Геленджиком.

«Призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро?» — заявил оппозиционер.

Напомним, Алексею Навальному 2 февраля заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, по которым он должен был отмечаться в инспекции. Оппозиционеру назначили три с половиной года колонии, с учетом отбытого домашнего ареста он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Сторонники оппозиционера провели уже три несанкционированные акции в его поддержку, в ходе которых по всей стране было задержано более 11 тыс. человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».