Цены на машины не испугались пандемии Рынок в 2020 году сократился лишь на 2% в деньгах

Объем российского авторынка в денежном выражении сократился только на 2% в 2020 году, до 2,5 трлн руб., за счет удорожания автомобилей, по данным «Автостата». При этом продажи в штуках снизились сразу на 8%. В январе цены на автомобили продолжили расти, прибавив в среднем 2%. Причем происшедшая в 2020 году девальвация до сих пор полностью не учтена в цене, не говоря уже об эффекте от предстоящего повышения утильсбора.

По итогам 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в деньгах упал на 2%, до 2,5 трлн руб., подсчитали в «Автостате». Это значительно лучше динамики продаж: реализация машин в этом сегменте упала на 8%, до 1,46 млн машин (согласно данным о регистрации автомобилей).

К такому результату привел, в частности, рост доли премиального сегмента в денежном выражении (на 6 процентных пунктов, до 29%), продажи в котором в штуках также традиционно сокращались менее активно, чем в массовом (снижение на 5,6% против падения на 8,6%).

Кроме того, и в целом средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ в 2020 году выросла на 7%, до 1,68 млн руб.

При этом динамика розничных рекомендованных цен была еще более заметной — рост на 16%. В премиальном сегменте цены выросли на 13%, до 4,93 млн руб., в массовом — на 4%, до 1,33 млн руб.

Более активно, как и сообщал “Ъ”, росли цены на машины с пробегом (на 10%, до 550 тыс. руб.), и в итоге объем этого рынка составил 2,94 трлн руб., что на 12% больше, чем годом ранее. Здесь также быстрее росли цены в премиальном сегменте (на 11%, до 1,46 млн руб.).

Средневзвешенная цена в массовом сегменте увеличилась на 10%, до 450 тыс. руб.

Объем перерегистрации машин б/у вырос на 2%, до 5,5 млн штук. При этом активное увеличение стоимости на машины с пробегом привело к сокращению доли сделок трейд-ин в продажах новых автомобилей на 5 п.п., до 31%, говорит директор «Автостата» Сергей Целиков.

Цены на подержанные автомобили продолжают расти быстрее, чем на новые. По данным «Авто.ру», в январе средняя стоимость машины б/у выросла на 6%, новые автомобили подорожали в среднем на 2%. Активнее увеличивалась стоимость новых машин у премиальных брендов — на 2,2%, а более массовые марки прибавили 1,9%.

Ощутимее всего подорожали автомобили Porsche (в среднем на 4,6%), Fiat (на 4%) и GAC (на 3,6%).

Среди моделей наиболее резкое удорожание зафиксировано у Haval H5 (на 7,1%), Citroen C4 (на 6,9%) и Porsche Taycan (на 6,1%). По данным «Цена авто», удорожание на отдельные комплектации C4 составило до 15,4%, тогда как С4 Shine Ultimate, наоборот, стал доступнее.

Также в январе подорожали четыре модели Skoda (на 0,1–3%, или 1–41 тыс. руб.), две модели Volkswagen (на 1,4–3,4%, или 20–72 тыс. руб.), почти весь модельный ряд марки Lada, кроме внедорожника Niva.

На 0,8–5,4% подорожали машины Renault, причем как 2020-го, так и 2021 года производства, за исключением кроссовера Duster 2020 года.

Geely обновил прайс-листы на Atlas, Coolray и Emgrand X7: все комплектации этих кроссоверов стали дороже на 5–20 тыс. руб., или 0,3–1,6%.

Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович говорит, что в январе 2021 года стоимость автомобилей выросла в среднем от 2% до 5% в зависимости от модели, и причиной стала как плавная корректировка цен, так и смена модельного года. Глава Fresh Auto Денис Мигаль оценивает удорожание в январе в 3–5%. Гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин согласен, что именно на такую величину анонсировали обновление прайс-листов большинство брендов, но в основном в прошедший месяц продавались машины по старым ценам, полученным дилерами в декабре.

Гендиректор «Яндекс.Вертикали» Павел Алешин отмечает, что интерес клиентов к покупке новых автомобилей в январе вырос, что, вероятно, связано с предстоящим ростом цен из-за повышения утилизационного сбора. Сбор на автомобили вырастет на 25%, правительство уже согласовало индексацию, но постановление еще не подписано (см. “Ъ” от 4 февраля). Директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников отмечает, что повышение базовой ставки утильсбора вызовет рост цен на новые автомобили в некоторых сегментах на 2–3% и более.

«Как правило, производители достаточно быстро реагируют на повышение сбора, поскольку эта мера напрямую влияет на размер их издержек, поэтому после выхода официального документа о повышении утильсбора на авторынке начнется новая волна корректировки прайс-листов. На фоне повышения цен и продолжающегося дефицита товарных автомобилей в среднем и верхнем ценовом сегменте рынка вновь обострится борьба за потребителя»,— полагает он.

Генеральный директор АВТОDOM Андрей Ольховский отмечает, что утильсбор приведет к росту цен на 2–3% в течение 1–2 месяцев.

Отметим, что многие бренды до сих пор полностью не учли в ценах девальвацию рубля. Андрей Павлович подчеркивает, что основными драйверами роста цен все равно останутся именно колебания курса и инфляция. По его оценкам, рост ставки утильсбора приведет к росту цен на 1–3,5%: в меньшей степени подорожание коснется марок с высокой степенью локализации, так как им сбор компенсируется государством через промышленные субсидии. Повышение цен из-за утильсбора «растворится» среди других факторов роста и не будет ярко выраженным, считает Андрей Павлович.

Ольга Никитина