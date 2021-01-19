Собрать и поделить

В конце прошлого года все участники авторынка смиренно ждали повышения утильсбора с 1 января, но этого так и не случилось. Дело не в том, что правительство прислушалось к аргументам некоторых концернов, что утильсбор постепенно превращается в налог на производство. Просто накануне Нового года, буквально 31 декабря, как рассказывают мои источники, выяснилось, что Минпромторг не провел для соответствующего постановления правительства оценку регулирующего воздействия, и это формально не позволило внести документ в Белый дом.

Но мои источники по-прежнему считают повышение утильсбора неизбежным. Некоторые участники рынка полагают, что решение вступит в действие задним числом или даже вообще будет принято непублично. Существует также вариант, что утильсбор будет повышен с 1 февраля. Простор для спекуляций обеспечивается тем, что проект постановления находится под грифом «для служебного пользования» и тщательно скрывается.

Тем любопытнее наблюдать за неожиданным поворотом темы с повышением утильсбора, произошедшим в конце прошлой недели. Объединение автопроизводителей России, представляющее интересы КамАЗа и других традиционно российских автопроизводителей, и лобби отечественных машиностроителей «Росспецмаш» предложили Минпромторгу и Минэкономики поднять утильсбор, направив собранные средства на господдержку отрасли. Про соответствующие письма государственные информагентства «РИА Новости» и ТАСС написали 15 января, то есть в день отправки, весьма быстро, учитывая, что утильсбор всегда являлся щекотливой темой.

Возникает два вопроса. Во-первых, насколько самостоятельным был этот единый порыв двух отраслей, предпринятый в первые рабочие дни января? Во-вторых, неясно, что заставляет концерны рассчитывать на то, что Минфин поделится с ними доходами от утильсбора, прямого перераспределения этих средств на поддержку промышленности или отраслевые госпрограммы никогда еще не удавалось добиться. Но подобный информационный фон выгоден Минпромторгу: мол, это не мы хотим повысить утильсбор, а отрасль сама предложила. Кроме того, министерству надо как-то решать проблему недостаточности господдержки на этот год, без которой авторынок скорее мертв, чем жив.

Российским автопроизводителям, как и чиновникам, рост утильсбора, скорее, выгоден. Но с точки зрения потребителей у него есть явные минусы: так, поддержав АвтоВАЗ и несколько моделей других легковых брендов, гражданам придется заплатить больше за остальные. А рост цен на иностранные грузовики, которые закупаются в том числе в парки логистических компаний, может сказаться на ценах на продукты.