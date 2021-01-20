Граждане купились на пробег

Дефицит новых автомобилей и постоянное их удорожание в 2020 году вынудили потребителя обратить внимание на вторичный рынок: продажи на нем выросли почти на 2% при падении первичного сегмента на 9%. При этом граждан не смущало даже то, что цены на вторичном рынке в среднем росли быстрее, чем на новые машины. Но на рынке бестселлеров продолжает доминировать популярная в нулевые Lada, хотя на первое место вышел, сместив Lada Samara, Ford Focus. Из популярных сегодня на первичном рынке автомобилей в топ-10 вырвались лишь уже «народные» Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Toyota Camry.

Рынок машин с пробегом в 2020 году вырос на 1,7%, до 5,5 млн штук, после падения годом ранее на символические 0,4%, подсчитал «Автостат». В декабре рынок рос на 16,6%, до 536,8 тыс. автомобилей. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что рынок пробега традиционно оставался более стабильным сегментом (продажи новых машин, по данным АЕБ, упали на 9,1%). В то же время на нем нехарактерно активно шли продажи в последние месяцы года, продолжает он: обычно в этот период на новые автомобили идут акции и скидки, чего не произошло в 2020 году, и в итоге объемы б/у-сегмента в ноябре—декабре оказались ощутимо выше, чем в предыдущие два года.

Дефицит новых автомобилей, образовавшийся после локдауна на фоне коронавируса в апреле—мае, также простимулировал спрос в б/у-сегменте, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала»: многие выходили на вторичный рынок, понимая, что цены на машины продолжат расти. В то же время, в отличие от прошлых лет, подержанные машины дорожали активнее новых (см. “Ъ” от 23 ноября 2020 года). Этому способствовало всеобщее понимание того, что в цене на новые автомобили, за которой следовал ранее вторичный рынок, практически не учтена девальвация — стоимость повышали постепенно, сдерживая эффект для потребителя, добавляет господин Удалов.

По данным «Авито», средняя цена подержанного автомобиля в 2020 году выросла на 7%, до 290 тыс. руб.

При этом наиболее дорогие предложения появлялись на крупных рынках — в Московской и Ленинградской областях (435 тыс. руб. и 380 тыс. руб.), а также в Татарстане (315 тыс. руб.). Наиболее доступной цена была:

в Алтайском крае (190 тыс. руб.),

Омской (210 тыс. руб.) и

Кировской областях (220 тыс. руб.).

Брендом-лидером на вторичном рынке традиционно остается Lada, сообщает «Автостат». Но ее доля продолжает постепенно сокращаться — на 1,9 процентного пункта, до 23% от общего объема перепродаж. В количественном выражении за 12 месяцев было продано на 4,7% меньше, чем годом ранее, или 1,3 млн машин. Наиболее популярной иномаркой осталась Toyota, чьи продажи на вторичном рынке выросли на 3,7%, до 619,7 тыс. машин. Примерно такая же динамика у другого японского бренда, Nissan: рост на 3,8%, до 315,5 тыс. штук. Пятерку замыкают корейские Hyundai (рост на 7,3%, до 305,3 тыс. штук) и Kia (рост на 12,8%, до 298,9 тыс. штук).

При этом самой продаваемой моделью в б/у-сегменте стал Ford Focus, впервые обогнавший Lada Samara, удерживавшую лидерство с 2014 года: за 2020 год было продано 130,7 тыс. Ford Focus против 124,5 тыс. штук российской модели. Другие популярные в прошлые годы для перепродажи модели АвтоВАЗа (Lada 2107, Lada 2170 (Priora) и Lada 2110) также уступили иномаркам: на третьем месте Hyundai Solaris (117,9 тыс. штук), далее идут Kia Rio (117 тыс. штук) и Toyota Corolla (105,4 тыс. штук). При этом сегодня только корейские модели, а также Toyota Camry входят в топ-10 бестселлеров рынка новых машин.

Аналитики полагают, что в ближайшие годы значительного перераспределения в пользу популярных сегодня на рынке новых машин моделей не произойдет.

Сказывается в том числе факт сокращения самих объемов рынка новых в последние годы: парки бестселлеров до 2013 года гораздо больше, отмечает Владимир Беспалов. Но очевидно, что с пика рынка в 2012–2013 годах, когда в кризис корейские марки активно наращивали долю, не повышая цены, прошло достаточно времени, чтобы эти автомобили уже активно перепродавались.

В среднем активный рост перепродаж машины наблюдается через три—пять лет после появления на рынке, говорит господин Удалов. Сейчас во вторичном сегменте такое заметно у Hyundai Creta, Lada Granta и Lada Vesta седан, заключает он.

Ольга Никитина