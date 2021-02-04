04 февраля, четверг
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ЕС пока не считает вакцинацию достаточно надежным условием для поездок

Евросоюз пока не считает, что вакцинации от коронавируса достаточно для поездок по его территории, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что угрозу представляют мутации вируса.

«В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учетом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром»,— сказал господин Боррель в интервью «Интерфаксу».

По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, когда страны—члены ЕС решат открыть внешние границы: нужны дополнительные обсуждения на фоне того, как будет развиваться пандемия. «Одну вещь можно сказать наверняка: мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим»,— заявил представитель ЕС.

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Многие страны ввели запрет на авиасообщение с этой страной, в том числе Россия.

Какие меры против коронавируса действуют в ЕС — в материале “Ъ FM” «Европа отгораживается от мира».

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