Летучий британец

Роспотребнадзор утверждает, что с конца декабря 2020 года, когда в Россию из Великобритании прилетел пассажир с так называемым британским штаммом коронавируса, новых случаев зафиксировано не было. Тем не менее «британец» благодаря своей высокой заразности продолжает распространяться в мире: за прошедшую неделю этот штамм обнаружен в десятке новых государств. По данным британских ученых, впрочем данные нуждаются в подтверждении, этот вариант коронавируса является еще и более летальным. Микробиолог Константин Северинов сомневается, что британской модификации нет и не будет в России. Более того, мутации, в том числе российские, появляются постоянно, и это нормальный процесс. Главный вопрос — будут ли против них эффективны уже разработанные вакцины.

Штаммы новые, болезнь одна

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что к 27 января британский штамм коронавируса выявлен уже в 70 странах мира. Среди них Вьетнам, США, Швейцария, Германия, Италия, Швеция, Дания, Австралия, ЮАР. Сообщалось и о проникновении британского штамма в Россию. По данным Роспотребнадзора, инфекцию в страну завез некий пассажир, в конце декабря 2020 года прибывший из Великобритании. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что пациент был «вовремя выявлен и изолирован», поэтому распространение этого варианта вируса в России удалось остановить. Однако темпы его движения по миру высоки. Эксперты ВОЗ уточнили, что с 20 по 27 января британский штамм был обнаружен еще в десяти государствах.

Напомним, о новом штамме коронавируса (B.1.1.7) власти Великобритании рассказали в начале декабря 2020 года. Скорее всего мутация возникла у пациента с ослабленной иммунной системой, которая не смогла уничтожить вирус, и он получил возможность спокойно размножаться. На каком-то этапе произошли изменения в S-белке, который служит своего рода ключом для проникновения вируса в клетки зараженного организма.

Британский штамм отличается от обычного варианта коронавирусной инфекции более высокой контагиозностью, или количеством заражений от одного источника, выше стандартного показателя на 70% (по другим данным, на 36%), а также предположительно больше затрагивает детей и подростков в возрасте от девяти до 19 лет. Впервые он был обнаружен в сентябре. В ноябре около четверти случаев инфицирования коронавирусом в Лондоне приходились на его новую модификацию, а к середине декабря этот показатель достиг почти двух третей.

В первую неделю января из-за нового штамма общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Великобритании выросла на 34%.

По предварительным расчетам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, как пишет газета Financial Times, уже в марте 2021 года британский штамм станет наиболее распространенным в Соединенных Штатах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в прошлую пятницу заявил , что этот вариант вируса не только более активно распространяется, но и, «согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности». По словам научного советника британского правительства Патрика Валланса, в случае с известными штаммами, из 1 тыс. человек, инфицированных COVID-19, в среднем умирают десять человек, тогда как новая разновидность увеличивает число умерших до 13 человек из 1 тыс. Впрочем, он подчеркнул , что «вокруг этих цифр существует большая неопределенность», а чтобы получить более точную информацию, предстоит «много работать». ВОЗ также призвала не спешить с выводами.

Британский штамм — не единственная мутация вируса, вызвавшая обеспокоенность в мире. В конце декабря 2020 года власти ЮАР сообщили, что в октябре на юге страны была обнаружена новая форма коронавируса (B.1.351, или 501Y.V2). Ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга, изучив этот вариант, пришли к выводу, что он может спровоцировать повторное заражение и быть устойчивым к вакцинам. О том, что модификация менее чувствительна к антителам, образуемым у привитых, сообщили разработчики вакцины Moderna. Южноафриканский штамм, по данным ВОЗ, обнаружили уже в 31 стране. Ранее власти Японии выявили еще один вариант коронавируса у пассажиров из Бразилии. Бразильский штамм (B.1.1.248) изучен плохо и пока не представляется более заразным.

Однако это именно мутации одного и того же вируса, и о появлении нового заболевания речи не идет, объясняет молекулярный биолог Сергей Харитонов. Вирус, попадая, например, в Великобританию, начинает циркулировать в относительно замкнутой системе и меняться. «Эти изменения, поскольку они случайны, отличаются от изменений, которые встречаются в российской, бразильской популяции. Но различия накапливаются медленно, они все равно остаются "родными братьями", сильно похожими друг на друга»,— говорит господин Харитонов.

Британского штамма в России нет. Но это не точно

Специалист в области молекулярной биологии Константин Северинов Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

В январе группа российских ученых из Москвы и Санкт-Петербурга рассказала о пациентке с лимфомой, женщине 47 лет, которая не могла вылечиться от COVID-19 на протяжении почти полугода из-за ослабленного иммунитета. За четыре месяца в ее организме обнаружили 18 новых мутаций, две из них были идентичны мутациям, ранее выявленным у норок в Дании.

Исследователи пришли к выводу, что модификация вируса, выявленная в организме женщины, на поздних фазах настолько отличается от первоначального варианта, что можно говорить об особом российском штамме. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов утверждает, что на самом деле российских вариантов коронавируса возникло уже достаточно много. Он обращает внимание на то, что с апреля в стране преобладало «локальное заражение», а не завозные случаи.

Микробиолог, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов объясняет, что мутация — нормальный процесс, постоянно происходящий в любом живом организме.

«Любое копирование ДНК или РНК подобно переписыванию текстов. Всякий раз, когда вы делаете это, вы будете получать опечатки, изменения, то есть мутацию. Люди тоже мутируют, когда наши клетки делятся.

Но эти мутации не направлены на улучшение чего бы то ни было. Они просто создают некую изменчивость, а потом в условиях отбора какие-то из вариантов получают преимущества и становятся более распространенными»,— сказал он “Ъ”.

Господин Северинов предполагает, что единственная причина, почему британский штамм был обнаружен раньше и выявляется гораздо чаще, заключается в том, что в Великобритании создана «исключительная по эффективности» система мониторинга вирусов, которая основана на определении полногеномных последовательностей вируса, полученных от того или иного пациента. «На сегодняшний момент в мире есть более 300 тыс. изолятов вируса (выделенные от отдельных людей образцы.— “Ъ”), полные геномы которых определены. Половина из них сделана в Англии. Для сравнения, в России сделано в лучшем случае несколько тысяч. А если у вас есть много изолятов вируса, то вы с большой вероятностью найдете относительно редкий вариант — так и был найден британский штамм»,— говорит господин Северинов.

Изучением варианта вируса, выявленного у российского пассажира из Великобритании, занимаются ученые института «Вектор» Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства “Ъ” сообщили, что тест-системы, выпускаемые их учреждениями, «позволяют выявлять и британский штамм, проводить эпидемический надзор и оперативно реагировать, чтобы препятствовать его дальнейшему распространению». В Роспотребнадзоре регулярно заявляют, что новые случаи заражения британским штаммом коронавируса, как и мутантными формами из ЮАР и Японии, в стране не выявляются.

Константин Северинов считает, что, поскольку британская версия вируса начала распространяться еще в сентябре и делает это очень быстро, невозможно представить, что в России ее нет. По мнению ученого, «если в стране, по официальной информации, три миллиона людей заражены, а определено в лучшем случае больше двух тысяч полногеномных последовательностей, нельзя говорить о том, что у нас есть, а чего нет».

Будут ли эффективны вакцины против новых мутаций

Пациент во время вакцинации от коронавируса Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе успокоила россиян. По ее словам, в научном центре «Вектор» пришли к выводу, что иммунитет от перенесенной ранее болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже вариантом коронавируса, противодействует и британскому. Тем не менее проблема мутаций ставит под вопрос эффективность уже разработанных вакцин. В связи с этим в ВОЗ даже обсуждают возможность создания специальной вакцины против британской модификации. Однако производители Pfizer, Moderna и AstroZeneca заявляют, что препараты, встречаясь с новыми мутациями, все же продолжат вырабатывать иммунитет.

В Роспотребнадзоре “Ъ” сообщили, что «российские вакцинные препараты также защищают и от британского штамма».Константин Северинов не видит повода в этом сомневаться. Он объясняет, что многие антитела, нейтрализующие вирус, взаимодействуют с S-белком, «шипом» на поверхности вируса. Именно эта структура у мутантов изменена.

«Как следствие, такого рода вирусы чуть менее эффективно, чем стандартные варианты, подавляются антителами, которые производятся у вакцинированных людей. Это не означает, что вакцины не будут действовать. Они будут действовать, просто потому что исходный уровень антител, выработанный после вакцинации, очень высокий.

Но чисто формально такого рода мутация понижает эффективность иммунного ответа в случае, если иммунность вызвана антителами к S-белку»,— говорит господин Северинов.

Он обращает внимание, что проблема становится «чуть более серьезной» у некоторого типа вакцин, например, у «ЭпиВакКорона», потому что там иммунный ответ вырабатывается не на весь S-белок, а на его небольшие фрагменты, включая тот, который взаимодействует с рецепторами наших клеток. Наименее подверженными ослабляющему действую мутаций, говорит господин Северинов, будут такие вакцины, как «КовиВак», разработанная в Центре имени Чумакова, и китайская Sinovac. «Там антитела выделяются на целый вирус, и соответственно, те незначительные изменения, которые есть у мутантов, не будут сильно влиять на иммунный ответ»,— объясняет микробиолог.

Однако пока не сформирован коллективный иммунитет, вирус, а именно тот его вариант, который окажется наиболее эффективным, продолжит распространяться. «Это не привело к страшной катастрофе в Великобритании,— отмечает Сергей Харитонов.— Известно, что британский штамм более заразный, но вроде как не более смертельный. С другой стороны, также известно, что этот новый штамм заражает более широкую группу населения и более эффективен относительно предыдущих у молодого населения. Российские штаммы для этой возрастной группы были практически безвредны. Тем не менее нельзя сказать заранее, будет ли от этого ощутимый эффект».

Наталья Костарнова