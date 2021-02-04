Решетников: план восстановления экономики расширять не будут

План по восстановлению экономики в целом расширять не планируется, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. При этом он сообщил, что возможны какие-то точечные решения.

«Сказать, что мы там будем буквально менять пункты, как-то расширять план — наверное, нет. Мы все-таки сейчас ориентированы на работу по единому плану достижения национальных целей, дорабатываем его»,— сказал господин Решетников в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Министр, однако, заявил, что возможны точечные решения по поводу финансирования плана. «Все параметры антикризисного плана изначально закладывались в проект федерального бюджета. Но всегда какие-то точечные настройки бывают, и они всегда принимаются, и принимаются решения по источникам»,— сообщил Максим Решетников (цитата по ТАСС).

На фоне пандемии коронавируса правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики страны, рассчитанный до 2024 года. Он направлен на восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.

Об экономических последствиях пандемии читайте в публикации “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».