McKinsey расплатится за опиум для народа

McKinsey согласилась на внесудебное урегулирование претензий 49 штатов США и округа Колумбия в рамках разбирательства по так называемой опиоидной эпидемии — когда в течение многих лет от передозировок и злоупотребления рецептурными опиоидными анальгетиками скончались десятки тысяч человек. Консалтинговая компания, советовавшая фармкомпаниям наращивать продажи и рекламу таких препаратов, выплатит около $600 млн. Они пойдут на лечение опиоидной зависимости.
В четверг McKinsey объявила о достижении внесудебного соглашения с властями 49 штатов США и округа Колумбия по скандалу вокруг чрезмерного употребления опиоидных анальгетиков в США, так называемой опиоидной эпидемии. Как отметил управляющий партнер McKinsey Кевин Снидер, «мы глубоко сожалеем, что не полностью осознавали трагические последствия эпидемии, развернувшейся в нашем обществе. Мы надеемся, что это соглашение станет частью решения опиоидного кризиса в США».
В рамках соглашения McKinsey, консультировавшая фармкомпании Purdue Pharma, Johnson & Johnson и др. по маркетингу опиоидных анальгетиков, не признает себя виновной, но выплатит властям штатов компенсации на общую сумму около $600 млн. Эти средства в основном пойдут на программы по лечению опиоидной зависимости и предотвращения их чрезмерного употребления.
Скандал с рецептурными опиоидными анальгетиками, прежде всего OxyContin от компании Purdue, начался еще в 2000-х годах.
В 2007 году после громкого судебного процесса Purdue признала себя виновной в том, что вводила общественность в заблуждение относительно того, что у пациентов может развиться физическая и психологическая зависимость от OxyContin. Компания тогда выплатила штраф в $600 млн, свою вину признали представители руководства, на которых тоже были наложены значительные штрафы.
В 2017 году власти штатов начали подавать иски против фармацевтических компаний, обвиняя их в гибели людей от передозировки опиоидными анальгетиками.
К числу рецептурных препаратов, передозировка которыми чаще всего приводит к смерти, специалисты относят синтетический опиоид метадон и полусинтетические опиоидные анальгетики оксикодон (торговое название OxyContin) и гидрокодон (торговое название Vicodin). По данным CDC, только в одном 2015 году в стране умерли более 22 тыс. человек из-за злоупотребления рецептурными опиоидными препаратами. По сравнению с 2014 годом это число выросло на 19 тыс. человек. По некоторым данным, общее число погибших за все время опиоидной эпидемии достигло 200 тыс. человек.
По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на документы, раскрытые в ходе судебного разбирательства против Purdue Pharma, в 2013 году консультанты McKinsey рекомендовали Purdue наращивать продажи «рецептурных препаратов с более высокой добавленной стоимостью», в том числе с повышенной дозировкой, в которые входил препарат OxyContin, что должно было увеличить годовые продажи примерно на $100 млн в год.
В свою очередь, по данным The New York Times, также ссылающейся на служебную переписку, раскрытую в ходе судебных разбирательств, в 2009 году консалтинговая компания представила Purdue доклад, в котором отметила, что новая тактика продаж повысит выручку от OxyContin примерно на $400 млн в год, и предположила, что «драйвером продаж может стать идея о том, что опиоиды снижают стресс, делают пациентов более оптимистичными и менее изолированными».
В 2019 году на фоне непрекращающегося скандала McKinsey прекратила предоставлять фармкомпаниям услуги, связанные с маркетингом опиоидных препаратов.
«Мы больше не будем консультировать клиентов по бизнесу, связанному с опиоидами, и продолжим оказывать поддержку основным заинтересованным сторонам, которые борются с кризисом»,— заявили тогда в McKinsey.
В сентябре 2019 года основной продавец OxyContin компания — Purdue Pharma объявила о банкротстве. Спустя год власти США назначили ей штраф в $8 млрд. А совсем недавно, в декабре 2000 года, McKinsey выпустила специальное заявление, в котором признала ошибки, допущенные в работе с фармкомпаниями.
«Мы признаем, что не полностью осознавали эпидемический масштаб, развернувшийся в нашем обществе из-за ужасных последствий злоупотребления опиоидами и зависимости от них»,— отметила компания, подчеркнув, что в ее действиях не было злого умысла.