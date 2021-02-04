McKinsey расплатится за опиум для народа

McKinsey согласилась на внесудебное урегулирование претензий 49 штатов США и округа Колумбия в рамках разбирательства по так называемой опиоидной эпидемии — когда в течение многих лет от передозировок и злоупотребления рецептурными опиоидными анальгетиками скончались десятки тысяч человек. Консалтинговая компания, советовавшая фармкомпаниям наращивать продажи и рекламу таких препаратов, выплатит около $600 млн. Они пойдут на лечение опиоидной зависимости.

В четверг McKinsey объявила о достижении внесудебного соглашения с властями 49 штатов США и округа Колумбия по скандалу вокруг чрезмерного употребления опиоидных анальгетиков в США, так называемой опиоидной эпидемии. Как отметил управляющий партнер McKinsey Кевин Снидер, «мы глубоко сожалеем, что не полностью осознавали трагические последствия эпидемии, развернувшейся в нашем обществе. Мы надеемся, что это соглашение станет частью решения опиоидного кризиса в США».

В рамках соглашения McKinsey, консультировавшая фармкомпании Purdue Pharma, Johnson & Johnson и др. по маркетингу опиоидных анальгетиков, не признает себя виновной, но выплатит властям штатов компенсации на общую сумму около $600 млн. Эти средства в основном пойдут на программы по лечению опиоидной зависимости и предотвращения их чрезмерного употребления.

Скандал с рецептурными опиоидными анальгетиками, прежде всего OxyContin от компании Purdue, начался еще в 2000-х годах.

В 2007 году после громкого судебного процесса Purdue признала себя виновной в том, что вводила общественность в заблуждение относительно того, что у пациентов может развиться физическая и психологическая зависимость от OxyContin. Компания тогда выплатила штраф в $600 млн, свою вину признали представители руководства, на которых тоже были наложены значительные штрафы.

В 2017 году власти штатов начали подавать иски против фармацевтических компаний, обвиняя их в гибели людей от передозировки опиоидными анальгетиками.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), в 2014 году почти 2 млн американцев злоупотребляли рецептурными опиоидами или имели зависимость от них.

К числу рецептурных препаратов, передозировка которыми чаще всего приводит к смерти, специалисты относят синтетический опиоид метадон и полусинтетические опиоидные анальгетики оксикодон (торговое название OxyContin) и гидрокодон (торговое название Vicodin). По данным CDC, только в одном 2015 году в стране умерли более 22 тыс. человек из-за злоупотребления рецептурными опиоидными препаратами. По сравнению с 2014 годом это число выросло на 19 тыс. человек. По некоторым данным, общее число погибших за все время опиоидной эпидемии достигло 200 тыс. человек.

В ходе разбирательств с фармацевтами были обнаружены документы, которые дали властям основание обвинить в распространении опиоидной эпидемии и консалтеров, работавших с фармацевтами.

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на документы, раскрытые в ходе судебного разбирательства против Purdue Pharma, в 2013 году консультанты McKinsey рекомендовали Purdue наращивать продажи «рецептурных препаратов с более высокой добавленной стоимостью», в том числе с повышенной дозировкой, в которые входил препарат OxyContin, что должно было увеличить годовые продажи примерно на $100 млн в год.

В свою очередь, по данным The New York Times, также ссылающейся на служебную переписку, раскрытую в ходе судебных разбирательств, в 2009 году консалтинговая компания представила Purdue доклад, в котором отметила, что новая тактика продаж повысит выручку от OxyContin примерно на $400 млн в год, и предположила, что «драйвером продаж может стать идея о том, что опиоиды снижают стресс, делают пациентов более оптимистичными и менее изолированными».

В 2019 году на фоне непрекращающегося скандала McKinsey прекратила предоставлять фармкомпаниям услуги, связанные с маркетингом опиоидных препаратов.

«Мы больше не будем консультировать клиентов по бизнесу, связанному с опиоидами, и продолжим оказывать поддержку основным заинтересованным сторонам, которые борются с кризисом»,— заявили тогда в McKinsey.

В сентябре 2019 года основной продавец OxyContin компания — Purdue Pharma объявила о банкротстве. Спустя год власти США назначили ей штраф в $8 млрд. А совсем недавно, в декабре 2000 года, McKinsey выпустила специальное заявление, в котором признала ошибки, допущенные в работе с фармкомпаниями.

«Мы признаем, что не полностью осознавали эпидемический масштаб, развернувшийся в нашем обществе из-за ужасных последствий злоупотребления опиоидами и зависимости от них»,— отметила компания, подчеркнув, что в ее действиях не было злого умысла.

Евгений Хвостик