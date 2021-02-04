Журнал Doxa опубликовал список находящихся в спецприемнике в Сахарово

Студенческий журнал Doxa опубликовал список арестантов, размещенных в спецприемнике в деревне Сахарово. Перечисленные фамилии ранее назвали в координационном чате, посвященном задержаниям на недавних акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Согласно представленным данным, в спецприемнике находятся не менее 306 задержанных. Doxa указывает их фамилии, вузы и номера камер.

Ранее сообщалось, что этот спецприемник переполнен. Сегодня, 4 февраля, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что с ситуацией в спецприемнике удалось разобраться. Сейчас в спецприемнике достаточно мест для содержания арестованных, утверждает МВД.

Массовые несанкционированные акции прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны более 11 тыс. человек.

Об условиях в спецприемнике в Новой Москве — в материале “Ъ”.