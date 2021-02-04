«Учитель года» из Ростова-на-Дону арестован за участие в митинге

Александр Рябчук, учитель истории и обществознания из Ростова-на-Дону, получил пять суток ареста по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, сегодня в квартире, где находился господин Рябчук, прошел обыск. Оттуда его забрали в суд. В ГУ МВД России по Ростовской области не смогли оперативно подтвердить информацию.

Вечером, 3 февраля, Александр Рябчук провел пятиминутный эфир в Instagram, во время которого сообщил, что к нему домой пришла полиция. «Я связался с адвокатом. Адвокат сказал, что без документов я никуда не должен ехать»,— сказал он. Правоохранители предлагали господину Рябчуку открыть дверь и говорили, что у них при себе есть материалы проверки, однако он отказался. Полицейские объяснили, что причиной их визита стало участие учителя в несанкционированной акции. Александр Рябчук попросил правоохранителей направить ему необходимые документы по почте.

Как ранее писал “Ъ”, победитель городского конкурса «Учитель года» Александр Рябчук уволился из двух школ — после участия в акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. Как рассказал сам господин Рябчук, он был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Руководители обоих учреждений сказали, что он сохранит работу только при условии, если перестанет публично высказываться о политике в стране в соцсетях и удалит опубликованные посты на эту тему. В среду, 3 февраля, домой к его бывшей жене и дочери пришел с обыском ОМОН.

Как известный преподаватель был вынужден уволиться после участия в митинге — в публикации “Ъ”.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону