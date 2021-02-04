Пшенице пересчитают пошлину

С 1 апреля до 1 июня в России начнут тестировать новый механизм экспортной пошлины на зерно. По данным “Ъ”, ее размер будет рассчитываться исходя из средних цен контрактов на базисе FOB в Новороссийске в долларах США за одну неделю. Столь частый пересмотр ставок пошлины осложнит выполнение контрактов, которые заключаются на месяцы вперед, опасаются эксперты.

Постоянно действующий механизм «плавающей» пошлины на экспорт зерна в России будет введен с 1 апреля, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, планируется запустить регистрацию контрактов на одной из бирж, а для расчета использовать ценовой индикатор, который сейчас «конструируется». Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин уточнил, что в ближайшее время будет создан комитет из представителей биржи, аналитиков и участников рынка, который разработает методику расчета индикаторов и будет следить за ее актуальностью.

Параметры «плавающей» пошлины могут быть известны уже в понедельник, когда будет опубликован проект соответствующего документа, добавил господин Зернин.

Ранее предполагалось, что «плавающая» пошлина на пшеницу будет рассчитана исходя из 70% от разницы между ценой и $200 за тонну. По словам источников “Ъ” на рынке, индикатором для пошлины может стать средняя цена контрактов на базисе FOB в Новороссийске в долларах США за одну неделю. С 1 апреля должно начаться тестирование, а запустить «плавающую» пошлину планируется 1 июня, добавил один из собеседников “Ъ”. Видимо, для этого экспортеров обяжут регистрировать все контракты на Московской бирже, добавляет директор «Совэкон» Андрей Сизов. По его словам, отчасти механизм похож на то, как рассчитывается импортная пошлина на сахар-сырец, но там используются среднемесячные данные стоимости продукта на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (ICE).

Внебиржевой ценовой индикатор планируется создать на базе FOB Новороссийск, подтвердил представитель Минсельхоза. По его словам, в ближайшее время методология будет сформирована и утверждена ЦБ. Член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич отметил, что производители уже обязаны регистрировать внебиржевые сделки с зерном на НТБ, и биржа готова оперативно реализовать аналогичный функционал по регистрации контрактов для экспортеров.

По словам Эдуарда Зернина, главные задачи экспортеров в текущих условиях:

подготовиться к введению «плавающей» пошлины,

скорректировать закупочную политику,

убедиться в корректности новых рыночных индикаторов,

исполнить обязательства по ранее заключенным контрактам, до введения новых ограничений.

Фиксированные пошлины на экспорт зерна в РФ должны начать действовать уже 15 февраля. До 28 февраля экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной €25 за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер повышается до €50 за тонну, также вводятся пошлины на вывоз ячменя и кукурузы в €10 и €25 соответственно.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что пока предложения правительства вызывают множество вопросов, один из них — определение экспортных цен через фиксацию контрактов на так называемой бирже. «Российский зерновой рынок — форвардный, он предполагает заключение среднесрочных контрактов на недели и месяцы вперед. Установление экспортной пошлины только на неделю вперед здесь работать не будет»,— рассказывает он. К примеру, прошедший на этой неделе тендер GASC закончился с датами поставки 15–30 марта.

По словам господина Рылько, в рамках предлагаемого механизма экспортерам придется либо отказаться от долгих контрактов и работать на споте, чего на зерновом рынке в мире никто не делает, либо закладывать риски пересмотра пошлины в цену покупки, что станет дополнительной нагрузкой для сельхозпроизводителя, помимо самой пошлины.

Вечером в четверг Максим Решетников уточнил, что регистрация контрактов на бирже и расчет индикаторов начнется с 1 апреля, а механизм пошлины будет установлен 2 июня.

По его словам, пошлина будет взыматься при превышении стоимости пшеницы на мировом рынке свыше $200 за в размере 70% от превышения. «Плавающая» пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе данных по ценам предыдущей недели, которые представит биржа. Параметры пошлины — цена отсечения и процент могут пересматривать раз в год, уточнил господин Решетников.

Анатолий Костырев