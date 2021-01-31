Зерно не пройдет

Россия может ввести «плавающую» пошлину на экспорт пшеницы уже с 1 июня. Предполагается, что ее размер будет на уровне 70% от мировых цен после вычета $200 за тонну. По данным “Ъ”, окончательный вариант пошлины может быть озвучен в ближайшие дни. Аналитики называют ограничения «очень жесткими» и предупреждают, что пошлина в таком формате грозит кризисом всему растениеводству.

С 1 июня 2021 года Россия может ввести «плавающую» пошлину на экспорт пшеницы в 70% от цены после вычета $200 за тонну, сообщило Reuters со ссылкой на два источника. По их словам, это один из обсуждаемых вариантов.

Источники “Ъ” на рынке подтверждают, что такие параметры рассматриваются. Один из них уточняет, что это близко к окончательному варианту, о котором может быть объявлено уже на предстоящей неделе. «Плавающая» пошлина на пшеницу уже действовала в России с июля 2015 года по 23 сентября 2016 года, после чего была обнулена. На октябрь 2015 года ее размер был на уровне 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за тонну.

О необходимости автоматического и долгосрочного механизма расчета экспортных пошлин с учетом актуальных мировых цен в середине января говорил министр экономики Максим Решетников. Тогда предполагалось, что механизм мог быть запущен с 1 июля, на старте нового сезона. Источник “Ъ” полагает, что чиновники решили ускорить процесс.

С 15 по 28 февраля пошлина на экспорт пшеницы будет установлена €25 за тонну. С 1 марта по 30 июня ее размер повышается до €50 за тонну, также вводятся пошлины на вывоз ячменя и кукурузы в €10 и €25 соответственно. Эти меры распространяются на поставки в пределах квоты в 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее €100 за тонну. В Минэкономики и Минсельхозе на вопросы Reuters и “Ъ” не ответили.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов называет озвученные параметры пошлины «очень жестким» вариантом, который грозит «глубочайшим кризисом» для всего растениеводства.

Фактически отрасль ставят в условия, когда увеличивающиеся расходы на все материально-технические ресурсы — полностью проблемы бизнеса, а от любого роста участники рынка могут получить только 30%, подчеркивает господин Сизов.

По данным «Совэкона», на неделе к 29 января средние цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на $2, до $295 за тонну (FOB). Таким образом, размер 70% пошлины за вычетом $200 за тонну в текущих ценах можно оценить в $66,5 за тонну. По мнению господина Сизова, на фоне этих новостей стоимость российской пшеницы в мире может вскоре превысить $300 за тонну.

С начала сезона по 28 января РФ экспортировала 31,6 млн тонн зерна, включая 27,2 млн тонн пшеницы, что на 23% выше, чем сезоном ранее. «Совэкон» прогнозировал экспорт пшеницы по итогам сезона на уровне 37,9 млн тонн.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько предупреждает, что введение пошлины в столь жестком варианте может остановить динамичное развитие растениеводства на фоне существенного роста стоимости средств производства на мировом рынке. В числе возможных негативных последствий — остановка роста урожайности, сокращение покупок сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений, что негативно отразится и на внутренних потребителях зерна, включая животноводов, перечисляет он.

Власти обещают, что полученные от пошлин средства будут возвращаться в сельское хозяйство через господдержку. По словам господина Рылько, это «звучит красиво», но на практике трудноисполнимо и «может вызвать каскад новых проблем». «Совэкон» предупреждает, что новости о «плавающей» пошлине могут привести и к панической распродаже пшеницы в России.

Анатолий Костырев