Миллиарды сыплются мимо аграриев

Российские сельхозпроизводители могут потерять 211 млрд руб. из-за введения пошлин на экспорт зерна с 15 февраля до 30 июня, подсчитали в «Совэконе». Впрочем, только 20% этой суммы – прямые платежи в пользу государства, а еще 80% — оценка упущенной выгоды аграриев от снижения цен на зерно, что позволит сэкономить потребителям. Но и последние в ряде случаев выступают против пошлин. Представители АПК уже предупредили премьера Михаила Мишустина о сокращении производства и росте цен на продовольствие из-за пошлин.

Введение пошлин на экспорт зерна в этом сезоне приведет к падению выручки сельхозпроизводителей на 211 млрд руб., следует из расчетов «Совэкона». По оценкам аналитиков, 20% этой суммы получит государство в виде поступлений от пошлин, а 80% — упущенная выгода от падения стоимости зерна из-за ограничений. Директор «Совэкона» Андрей Сизов добавляет, что эту сумму можно считать экономией на сырье потребителей (в частности, животноводов и мукомолов).

С 15 по 28 февраля экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной в €25 за тонну. С 1 марта по 30 июня ее размер повышается до €50 за тонну, также вводятся пошлины на вывоз ячменя и кукурузы в €10 и €25 соответственно. Расчеты «Совэкона» строились исходя из оценок экспорта. К 28 января РФ экспортировала 31,6 млн тонн зерна, включая 27,2 млн тонн пшеницы. До конца сезона отгрузки могут быть 47,9 млн тонн и 37,9 млн тонн соответственно, ожидают аналитики.

Повышение пошлин на зерно входит в перечень мер правительства по снижению цен на продовольствие. Но, уверяет господин Сизов, стоимость сырья и цены на продукты питания очень слабо связаны. Рост цен на зерно на 100% дает прибавку к продовольственной инфляции только на 0,05%, а основной фактор, влияющий на показатель,— курс рубля, подчеркивает он. Эксперт добавляет, что отсутствие ожидаемого эффекта от ограничений показывает и пример Аргентины, где действуют пошлины и квоты, а продовольственная инфляция составляет 20–40%.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон говорит, что на муку приходится 20–25% в себестоимости хлебобулочных изделий. Но с учетом роста затрат на топливо, электроэнергию, аренду удешевление муки не скажется на ценах, признает он. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что пошлины в лучшем случае дадут отложенный эффект и вряд ли позволят снизить цены на зерно более чем на 2–3 тыс. руб. относительно текущих.

По данным «Совэкона», на прошлой неделе пшеница третьего и четвертого классов в среднем торговалась по 15,4–15,35 тыс. руб. за тонну. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин утверждает, что далеко не все животноводы хотят введения пошлин: часть компаний сами выращивают и продают зерно, подсолнечник и сою, часть хотели бы конкурировать в рыночных условиях за счет своей эффективности. Кроме того, производители мяса опасаются, что сегодня вводят пошлины на экспорт зерна, а завтра могут захотеть ограничить поставки их продукции.

Участники рынка не оставляют попыток убедить власти не ужесточать регулирование. Глава федерального совета Партии дела, совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин 3 февраля написал премьеру Михаилу Мишустину, что пошлины грозят сокращением производства сырья и, как следствие, ростом цен на продукты. Копия обращения есть у “Ъ”.

В качестве альтернативы бизнесмен предлагает стимулировать продажи продукции АПК за рубежом, а полученные доходы государства направить на помощь малоимущим. Ассоциация «Росспецмаш» ранее предлагала отложить введение ограничений на поставки зерна или ввести «плавающую» экспортную пошлину. В пресс-службе правительства комментарий не предоставили.

В новом сезоне потери аграриев от введения «плавающей» пошлины на пшеницу в 70% от разницы между ценой и $200 за тонну могут достичь уже 360 млрд руб., подсчитали в «Совэконе». Там также предупреждают о снижении прогноза сбора зерна в связи с мерой с 77,7 млн тонн до 75,7 млн тонн. Андрей Сизов опасается, что «плавающая» пошлина может стать фискальной мерой для пополнения бюджета.

Анатолий Костырев