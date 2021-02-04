Главный раввин России не видит смысла в проверке вакцин на кошерность

Для иудаизма состав вакцины против коронавируса не важен, заявил главный раввин России Берл Лазар. По его словам, предписания Торы (священный текст) касаются только еды и самым важным является здоровье.

«То, что написано в Торе, касается еды. Любой укол, тем более если он спасает жизни людей и это нужно для безопасности общества и здоровья человека,— это вообще не вопрос кошерности (дозволенности.— “Ъ”). Тора говорит, что здоровье — самое главное. Все, что делается,— это для спасения жизни людей. Мы за вакцинацию, как говорится, двумя руками»»,— сказал Берл Лазар изданию «Подъем».

Ранее мусульманские духовные лидеры попросили проверить вакцину «Спутник V» на халяльность (допустимость с точки зрения ислама). От верующих стали поступать обращения по поводу состава вакцины. По предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в вакцине не нашли, сообщил зампред Духовного управления мусульман России муфтий Ильдар Аляутдинов.

Подробнее об обеспокоенности мусульман — в материале “Ъ” «"Спутник" проверят на халяльность».