Духовное управление мусульман не нашло «чего-то запрещенного» в составе «Спутника V»

Духовное управление мусульман России (ДУМ) получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе, заявил зампред ДУМ муфтий Ильдар Аляутдинов. Ранее мусульманские духовные лидеры попросили проверить препарат на халяльность. По предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в вакцине нет.

«Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет»,— сказал Ильдар Аляутдинов (цитата по «РИА Новости»).

Он сказал, что разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины. На следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин. Также ДУМ подготовит богословско-правовое заключение — фетву.

Духовные лидеры мусульман России обратились к разработчикам отечественных вакцин с просьбой раскрыть состав препаратов из-за обращений от верующих, обеспокоенных ситуацией. Тогда Ильдар Аляутдинов объяснил, что, даже если препараты признают нехаляльными, решение будет носить рекомендательный характер.

Подробности — в материале “Ъ” «"Спутник" проверят на халяльность».