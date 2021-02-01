«Спутник» проверят на халяльность

Духовные лидеры мусульман России обратились к разработчикам отечественных вакцин с просьбой раскрыть состав препаратов. По их словам, «поступает много обращений от верующих», обеспокоенных ситуацией, поэтому мусульманские ученые намерены вынести богословское решение о дозволенности вакцин. Председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов объясняет, что даже если препараты признают нехаляльными, решение будет носить рекомендательный характер. Социальный антрополог, специализирующийся на исламе, Алена Никитичева предполагает, что «рекомендация» может повлиять на решение людей, если они изначально сомневаются в пользе вакцинации.

Совет богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины «Спутник V», чтобы вынести богословское решение о ее дозволенности. По словам заместителя председателя совета улемов (богословов), председателя ДУМ Москвы Ильдара Аляутдинова, к ним поступают «частые обращения от мусульман России относительно дозволенности или запретности вакцины с точки зрения ислама». С инициативой проверить российские препараты против коронавируса на халяльность выступил также муфтият Татарстана. Председатель комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ республики Ирек Зиганшин объяснил запрос желанием «убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам». По его оценке, в России проживают 25 миллионов мусульман, а Татарстан является одним из крупнейших мусульманских регионов страны, поэтому сертификация вызвана «заботой о верующих». Отметим, часто комитеты по стандарту «Халяль» действуют как частные учреждения контроля качества продукции и оказывают платные услуги сертификации.

По данным исследования «Атлас религий и национальностей» исследовательской службы «Среда» (2012 год), мусульман в РФ насчитывалось 9,4 млн, или 6,5%. В общенациональных выборках ВЦИОМа и других социологических служб доля мусульман колебалась в 2000-х — 2010-х годах от 4% до 10%. По переписи населения 2002 года, численность мусульман в РФ составляла около 14,5 млн человек, или 10% населения страны, но уже тогда духовные управления мусульман оспаривали эту цифру, заявляя о 20 млн.

Богословский запрет вакцинироваться может быть связан с использованием в компоненте препарата или в процессе его производства спирта, свинины, желатина, яиц, если они признаны нехаляльными.

Отвечая на вопрос “Ъ”, что еще может повлиять на халяльность вакцины, Ильдар Аляутдинов привел цитату из Корана, где сказано, что запрещены «мертвечина, кровь, мясо свиньи и всего того, что заколото не с именем Аллаха».

Он отметил, что перед обществом, в том числе перед мусульманами, «встает выбор», вакцинироваться или нет, но при этом не каждое лекарство «разрешено с точки зрения ислама». Говорить о дозволенности российских вакцин, считает господин Аляутдинов, «можно будет только после изучения их состава и всех возможных альтернатив». «На данном этапе нам важно знать состав компонентов, а также прошли ли они химическую обработку, при которой вещества утрачивают свои естественные свойства»,— сказал он. Ильдар Аляутдинов уточнил, что даже если вакцина окажется нехаляльной, совет улемов «не вправе давать однозначные рекомендации», так как каждую ситуацию нужно «рассматривать индивидуально»: «Возможно, для кого-то вакцина окажется жизненно необходимой. В случае если в препаратах будут обнаружены запрещенные исламом компоненты, Совет улемов ДУМ РФ разработает подробное богословское заключение с разъяснением ситуаций, когда вакцинация будет дозволенной».

Социальный антрополог Алена Никитичева обращает внимание, что в России нет единого управляющего всеми исламскими организациями муфтията. Речь идет о большом количестве мусульманских организаций, которые имеют авторитет в разных регионах. «У многих таких муфтиятов есть свои богословские советы и центры сертификации с учетом требований халяль, и они действуют независимо друг от друга. Богословы выносят некоторое решение, оно принимается в качестве документа, но не имеет обязательного характера и не становится законом для всех»,— говорит госпожа Никитичева. Она также отмечает, что у исследователей ислама нет данных, подтверждающих тезис, что все мусульмане в России, даже если иметь в виду регионы, где традиционно большое число людей исповедуют ислам, склонны делать все только дозволенное.

Некоторые эксперты предполагают, что на практике в обычных семьях мусульман самоограничения заканчиваются на еде.

«Если картина такая, то мы можем предположить, что рекомендации относительно вакцины будут не определяющими, когда люди действительно готовы вакцинироваться. С другой стороны, если человек не уверен, делать ли прививку, скорее всего он будет искать подтверждение своим опасениям. То, что прививку, например, объявят нехаляльной, может подкрепить позицию сомневающихся. Избегание биомедицины вообще и профилактических прививок в частности — огромная проблема»,— заключила она.

В Центре имени Гамалеи и в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора оперативно не прокомментировали “Ъ”, планируют ли раскрывать состав вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» на предмет оценки их допустимости с богословской точки зрения.

Наталья Костарнова