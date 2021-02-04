Ректор ВШЭ пообещал не наказывать задержанных на акциях студентов и преподавателей

Высшая школа экономики (ВШЭ) не будет применять санкции к задержанным на несогласованных акциях студентам и преподавателям, поскольку они уже наказаны по решению суда, заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов. При этом он добавил, что в вузе приняты правила внутреннего распорядка, согласно которым участие в политической борьбе с использованием ресурса университета недопустимо.

«Я уважаю всех членов вышкинского сообщества, считаю их талантливыми и зрелыми людьми, способными нести ответственность за свои поступки. Даже если эти поступки ошибочны. Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест или получил штраф за участие в несогласованных акциях,— они уже наказаны по решению суда»,— говорится в заявлении ректора на сайте вуза.

Ректор также выразил мнение, что вуз не должен становиться площадкой для политической борьбы, а студенты, сотрудники и преподаватели ВШЭ за стенами университета должны нести ответственность за свои действия самостоятельно. Он добавил, что вуз второй день получает от сторонников Алексея Навального угрозы и оскорбления из-за политики в вопросе о митингах. По словам ректора, университет готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, «ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности».

Ранее ВШЭ расторгла договор с преподавателем Анной Велликок. За ретвит поста сотрудника отдела расследований ФБК (признан Минюстом иноагентом) о митинге 23 января ее арестовали на 14 суток. В вузе объяснили это тем, что преподаватель не сможет провести занятия из-за ареста, а перенести их нельзя из-за «интенсивности учебного плана». Также летом 2020 года несколько преподавателей ВШЭ заявили, что вуз не продлил с ними контракт «по политическим причинам». В вузе объяснили это решение реорганизацией факультетов. Некоторые преподаватели подали в суд, но их иски отклонили.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Вышку не подвели под наказание».