ВШЭ расторгла договор с преподавателем из-за ареста за ретвит об акции протеста

Высшая школа экономики (ВШЭ) расторгла гражданско-правовой договор с преподавателем Анной Велликок. Суд арестовал ее на 14 суток за ретвит поста сотрудника отдела расследований ФБК (признан Минюстом иноагентом) Георгия Албурова о митинге 23 января. ВШЭ утверждает, что преподаватель не сможет провести занятия из-за ареста, а перенести их нельзя из-за «интенсивности учебного плана».

«В частности, Анна должна вести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля, однако административный арест сроком на 14 суток не позволяет ей провести эти семинары, а перенос курса невозможен в силу интенсивности учебного плана. Это означает, что договор фактически не может быть исполнен со стороны Анны. В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор, заведомо неисполненный со стороны исполнителя»,— говорится в комментарии ВШЭ студенческому СМИ HSE Press.

Университет отмечает, что госпожа Велликок не была штатным сотрудником и привлекалась для чтения короткого курса в магистратуре. Договор был рассчитан на один модуль, а его условия предполагают оказание «конкретной услуги в строго фиксированном объеме в оговоренное время».

Тверской районный суд Москвы 30 января признал госпожу Велликок виновной в организации несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Он посчитал, что она организовала митинг с помощью ретвита. Ее также допросили по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Акции протеста 23 и 31 января прошли по всей стране из-за ареста господина Навального. По информации «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны около 10 тыс. человек. Только по итогам первого дня протестов было возбуждено больше 20 уголовных дел.

Подробнее об акции 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».