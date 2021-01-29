Суд отклонил иск уволенной из ВШЭ Алебастровой

Басманный суд Москвы отклонил иск бывшего преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирины Алебастровой, которая потребовала восстановить ее на работе. Также она просила выплатить ей компенсацию.

«Исковое заявление отклонено»,— сообщили ТАСС в суде.

Ранее суд отклонил аналогичные иски от бывших преподавателей Высшей школы экономики Елены Лукьяновой и Ильи Гурьянова. Они просили суд признать увольнение незаконным, восстановить на работе, выплатить средний заработок за время прогула и компенсацию морального вреда.

Как сообщал “Ъ”, летом 2020 года несколько преподавателей ВШЭ заявили, что вуз не продлил с ними контракт «по политическим причинам». В вузе, однако, объяснили это решение реорганизацией факультетов.

Подробнее о ситуации в вузе — в материале “Ъ” «Вышку не подвели под наказание».