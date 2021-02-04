Врач сообщил о проблемах со слухом и зрением у переболевших коронавирусом

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что коронавирус может привести к проблемам со слухом и зрением. По его словам, болезнь ударяет по тем местам, где находит слабое место.

«То ли это будут легкие, то ли это будет мозг, то ли это будут почки, это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека, чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент»,— сказал господин Жемчугов ТАСС. «Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает»,— добавил он.

Врач рассказал, что переболевшие коронавирусом слышат ложные звуки, у некоторых ухудшается зрение. Он не исключил, что COVID-19 может привести к слепоте. «Поскольку глаз — часть мозга, мы видим у наших пациентов, что в мозгу появляются гелеобразные образования, которые возникают за счет пропитывания крови через поврежденные сосуды. Я не исключаю, что мог образоваться такой очаг около нерва и повредить зрительный нерв»,— сказал господин Жемчугов. По его словам, такое осложнение может развиться с большей вероятностью, если у человека ранее была травма глаза.

Также последствием COVID-19 может стать нарушение чувствительности. Например, ощущение покалывания, жжения и «ползания мурашек». По словам врача, чаще всего среди осложнений врачи наблюдают рубцы на легких.

В России за последние сутки выявили 16 474 заболевших. Общее число заразившихся достигло 3 901 204. Умерли за сутки 526 человек всего за время пандемии — 74 684.

Как россияне отнеслись к вакцинации,— в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».