От прививки станет всем страшней В конце прошлого года россияне больше всего боялись дистанционного обучения и вакцинации

Слухи о переходе на постоянную удаленную работу и начало масштабной вакцинации от коронавируса больше всего тревожили россиян в четвертом квартале 2020 года, следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). Они широко освещались в СМИ и подпитывались активным обсуждением в соцсетях, но уже в начале 2021-го один из поводов для тревоги исчез: школьники вернулись к очным занятиям. Эксперт напоминает, что страхи носят ситуативный характер.

Больше всего в конце прошлого года россияне боялись падения уровня жизни, недостаточного уровня медицинской помощи на фоне эпидемии коронавируса и возможных последствий вакцинации от него. В десятку основных поводов для боязни также вошли возможные последствия перенесенного коронавируса, возможное введение нового карантина, дефицит лекарств, возможная отмена новогодних праздников, переход на постоянное дистанционное обучение и даже избрание Джо Байдена президентом США, а также «потеря влияния России в постсоветских странах». Все эти поводы для страхов, по данным КРОС, активнее других упоминались в СМИ и соцмедиа в четвертом квартале 2020-го.

При этом по масштабу обсуждения фобий в соцсетях на первое место с большим отрывом вышла «дистанционка».

Как отмечают исследователи, значимость этой темы для аудитории СМИ и соцсетей («индекс приживаемости») оказалась рекордно высокой: ее аудитория в соцсетях в 7,2 раза превысила аудиторию в СМИ. На втором месте оказалась вакцинация (ее в соцсетях обсуждали в 2,1 раза чаще, чем в СМИ), на третьем месте оказалось падение уровня жизни (его аудитория в соцсетях оказалась в 0,1 раза больше аудитории в СМИ). А вот отсутствие праздника на Новый год, новый локдаун и потеря влияния России в постсоветских странах, напротив, показали наименьший «индекс приживаемости». КРОС называет их псевдофобиями: «Эти темы тиражировались в СМИ, но не вызвали беспокойства у граждан».

Напомним, «Национальный индекс тревожностей» выявляет и ранжирует фобии россиян на основе анализа и сопоставления круга тем общедоступных национальных СМИ и вопросов, которые наиболее активно обсуждаются в социальных сетях. Так, в третьем квартале 2020 года больше всего россияне опасались безработицы, второй волны коронавируса и втягивания России в политический кризис в Белоруссии.

По данным КРОС, слухи о том, что власти могут перевести образовательные учреждения на дистанционное обучение на постоянной основе ради экономии бюджета и со временем очное обучение станет доступным «только для богатых в платных школах», а всем остальным придется довольствоваться «удаленным суррогатом», наиболее активно обсуждали пользователи соцсетей в Москве, Нижегородской и Пензенской областях и в Республике Марий Эл. Впрочем, страхи не подтвердились: уже в январе большинство российских школ вернулись к очным занятиям, а в феврале это могут сделать и вузы.

Страх перед вакцинацией усугубляли вопросы качества, эффективности и безопасности препарата, произведенного в кратчайшие сроки и не прошедшего все испытания, считают исследователи.

Тревожности добавляли сообщения в СМИ и соцсетях якобы о случаях принуждения бюджетников к вакцинации под угрозой лишения премий, недопуска до работы или увольнения. По данным экспертов, больше всего эта фобия волновала жителей Алтая, Самарской и Новгородской областей.

Отметим, в конце декабря ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 32% россиян точно не собирались прививаться от коронавируса, а еще 20% ответили, что «скорее не будут этого делать». Количество тех, кто был точно готов сделать прививку, составило лишь 13%, «скорее готовы» были 25% опрошенных. При этом наиболее популярной причиной для отказа от вакцинации было недоверие к препарату («вакцина плохо изучена», «слишком быстро изобретена», «не прошла все испытания»). В то же время, согласно результатам декабрьского опроса ФОМа, 52% россиян исключали возможность привиться от коронавируса, 42% — допускали.

По словам директора по медиапроектам КРОС Петра Кирьяна, данные исследования фобий говорят о том, что в обществе оформился тренд на рост «внутрироссийских фобий»: «С одной стороны, это хорошо, нужно думать о своих делах. С другой — плохо, потому что такие развороты настроений характерны для периодов сильных или затяжных кризисов». Господин Кирьян полагает, что страх перед вакцинацией в конце прошлого года можно объяснить отсутствием «записок очевидцев»:

«В быту было мало тех, кто своим примером показал бы, что вакцинация — это не страшно. Полагаю, уже в первом квартале 2021 года может проявиться другая фобия — малая доступность вакцин в регионах».

С автором исследования согласен директор ВЦИОМа Валерий Федоров, пояснивший “Ъ”, что фобии носят ситуативный характер: «В четвертом квартале 2020-го началась вторая волна коронавируса, и люди опасались, что их опять запрут в четырех стенах. То же самое с вакцинацией: до четвертого квартала о ней говорили умозрительно, однако в конце года она превратилась из слова в дело. Тут же всплыли все страхи».

Старший научный сотрудник института социологии РАН Дмитрий Рогозин пояснил “Ъ”, что страхи являются важным индикатором социального самочувствия общества, однако при их исследовании существует проблема валидности (то есть мера соответствия того, насколько методика и результаты исследования соответствуют поставленным задачам — “Ъ”): «Это точно страхи, или опасения, или угрозы, или просто плохое настроение аудитории? Например, то, что было интерпретировано исследователями, как страх перед прививкой, могло быть беспокойством, вызванным волной призывов к вакцинации в Москве в конце года».

Андрей Прах