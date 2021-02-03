В России за сутки выявили 16 474 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 16 474 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне также выявили менее 17 тыс. заболевших — 16 643 (-1,02%). Общее число заразившихся достигло 3 901 204.
Больше всего новых случаев в регионах:
- Санкт-Петербург — 1916 (всего 339 358),
- Москва — 1545 (935 355),
- Московская область — 773 (195 636),
- Нижегородская область — 477 (85 840),
- Воронежская область — 369 (59 332).
Умерли за последние сутки 526 человек (накануне — 539; -2,41%), всего за время пандемии — 74 684. Выздоровели 24 822 человека, всего — 3 365 367.
Где больше всего умерших за сутки:
- Москва — 65 человек (всего 13 634),
- Санкт-Петербург — 55 (9906),
- Московская область — 37 (3871),
- Ростовская область — 28 (2705),
- Красноярский край — 25 (2415).
Россия находится на пятом месте по числу заразившихся коронавирусом. Первые четыре места занимают США (26,4 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,3 млн) и Великобритания (3,9 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
В конце 2020 года россиян больше всего тревожили слухи о переходе на постоянную удаленную работу и начало масштабной вакцинации от коронавируса, следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). Среди других основных страхов — возможные последствия перенесенного коронавируса, введение нового карантина, дефицит лекарств, возможная отмена новогодних праздников, переход на постоянное дистанционное обучение.
Подробности — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».