В России за сутки выявили 16 474 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 16 474 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне также выявили менее 17 тыс. заболевших — 16 643 (-1,02%). Общее число заразившихся достигло 3 901 204.

Больше всего новых случаев в регионах:

Санкт-Петербург — 1916 (всего 339 358),

Москва — 1545 (935 355),

Московская область — 773 (195 636),

Нижегородская область — 477 (85 840),

Воронежская область — 369 (59 332).

Умерли за последние сутки 526 человек (накануне — 539; -2,41%), всего за время пандемии — 74 684. Выздоровели 24 822 человека, всего — 3 365 367.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 65 человек (всего 13 634),

Санкт-Петербург — 55 (9906),

Московская область — 37 (3871),

Ростовская область — 28 (2705),

Красноярский край — 25 (2415).

Россия находится на пятом месте по числу заразившихся коронавирусом. Первые четыре места занимают США (26,4 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,3 млн) и Великобритания (3,9 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В конце 2020 года россиян больше всего тревожили слухи о переходе на постоянную удаленную работу и начало масштабной вакцинации от коронавируса, следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). Среди других основных страхов — возможные последствия перенесенного коронавируса, введение нового карантина, дефицит лекарств, возможная отмена новогодних праздников, переход на постоянное дистанционное обучение.

Подробности — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».