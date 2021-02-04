Избирательной системе повысят стрессоустойчивость

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте масштабной кампании повышения квалификации для всех участников избирательного процесса в преддверии выборов в Госдуму. Членам комиссии расскажут, в частности, как правильно себя вести в условиях намеренной провокации. По мнению экспертов, дополнительные знания в области кризисного управления членам комиссий нужны, но они должны оставаться независимыми арбитрами при конфликтах и не давать политическую оценку другим участникам. А постоянные же призывы к борьбе с провокациями могут лишь усилить нервозность на избирательных участках в день выборов.

Обучение в преддверии думских выборов пройдут все члены избирательных комиссий, оно начнется уже в феврале, заявила вчера председатель ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, в первую очередь обучение необходимо в связи с большим количеством новелл в избирательном законодательстве — как недавно принятых, так и тех, которые законодателям только предстоит рассмотреть. Во время обучения членам комиссий разъяснят особенности новых форм голосования — «более современных и эффективных», сообщила госпожа Памфилова. По ее словам, все участники избирательного процесса должны быть «не только вооружены знаниями», но и быть стрессоустойчивыми и уметь «отразить» возможную провокацию из тех, что, по мнению председателя, «несомненно, будут» направлены на дискредитацию российской избирательной системы и срыв выборов. В процессе обучения членов комиссий научат, как не дать себя втянуть в провокационную ситуацию и «поставить на место» ее организаторов. Наряду с правовой поддержкой сотрудникам избирательной системы окажут и психологическую. «Если возникает какая-то сложная ситуация, у них должен быть крепкий тыл в нашем лице»,— сказала Элла Памфилова.

Кроме членов комиссий ЦИК «более внимательно, чем когда-либо» подойдет к обучению представителей политических партий, рассказала госпожа Памфилова. Первое мероприятие обучающего цикла будет посвящено именно им и состоится 25 февраля. Речь пойдет о сборе и регистрации подписей, в том числе через портал госуслуг.

Различные конфликтные и провокационные ситуации происходят практически на всех выборах. Например, на недельном голосовании по поправкам к Конституции летом прошлого года уже в первый день журналист «Дождя» Павел Лобков смог дважды проголосовать — сначала электронным, а затем традиционным способом, и хотя факт электронного голосования господина Лобкова должен был быть учтен на его участке, Элла Памфилова сочла его эксперимент умышленной провокацией. Провокацией в местной избирательной комиссии назвали и случай в Новосибирской области во время плебисцита, когда пожилому мужчине удалось на дому проголосовать не только за себя, но и за четырех членов семьи в их отсутствие. В единый день голосования в прошлом году на одном из участков в Челябинской области в кабинке для голосования в качестве образца висел якобы уже заполненный бюллетень с галочкой за «Единую Россию». Видео опубликовали некоторые СМИ, но глава регионального избиркома назвал это инсценировкой, а Элла Памфилова заявила, что главные редакторы «провокаторов от СМИ» на выборах должны нести «по крайней мере административную ответственность».

Столкнуться с подготовленными к борьбе с провокациями членами комиссий уже готовятся наблюдатели. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц считает, что акцент на противостоянии провокациям, который регулярно делает ЦИК, создает нервозную обстановку на избирательных участках: «В результате избирательные комиссии в штыки воспринимают наблюдателей, их замечания, и все это называют провокациями. Я боюсь, что эскалация напряжения, которая может произойти в результате постоянных акцентов на подготовке к борьбе с фейками и провокациями, приведет к нездоровой обстановке на участках в ходе выборов, потому что комиссии будут во всем видеть провокации и ограничивать в правах наблюдателей».

Электоральный юрист Роман Смирнов полагает, что комиссии в первую очередь должны выступать в роли независимых арбитров в конфликтных ситуациях, а не давать политическую оценку участникам процесса, называя их, например, «фейкометами или фальсификаторами». При этом, по мнению юриста, дополнительные знания в области кризисного менеджмента и разрешения конфликтов членам избирательных комиссий, безусловно, нужны. «День выборов — это всегда пик кампании, конфликты, споры, иногда бывают и драки. А также всевозможные "хороводы", "карусели", незаконная агитация. Теперь все это еще и умножено на три в связи с многодневным голосованием,— отмечает Роман Смирнов.— Комиссии должны не только обладать правовыми знаниями, но уметь разрешать возникающие конфликтные ситуации».

Секретарь ЦИКа Майя Гришина пояснила “Ъ”, что в системе образования участников избирательного процесса и сейчас есть материалы по психологии, а многие региональные избиркомы инструктируют нижестоящие комиссии по управлению конфликтами. Отличие этой образовательной кампании в том, что избирательное законодательство существенно изменилось и речь идет уже не просто об освежении знаний, добавила Майя Гришина. Она уточнила, что в конце зимы — начале весны обучение пройдут региональные комиссии, затем территориальные и за месяц до выборов — участковые. Знания членов комиссий будут проверены на всероссийском тестировании.

Елена Рожкова