Избиркомы ждет ротация

В этом году изменится состав 63 региональных избиркомов. Кадровая ротация произойдет перед выборами нового созыва Госдумы и 39 региональных парламентов, а также 11 глав субъектов, которые пройдут 19 сентября. Кроме того, как стало известно “Ъ”, Центризбирком в предвыборный год планирует внимательно проследить за работой регизбиркомов, уделяя особое внимание чистоте выборных процедур. Эксперты отмечают, что регизбиркомам придется минимизировать скандалы и разбираться с вопросами регистрации одномандатников на выборах в Госдуму, а точность использования всех выборных процедур не должна вызывать сомнений у избирателей.

В 2021 году пройдут плановые переназначения 63 региональных избиркомов — у них истекают сроки полномочий. «В восьми субъектах они формируются в апреле-мае. В остальных — после завершения избирательных кампаний единого дня голосования 2021 года»,— пояснил зампред ЦИКа Николай Булаев.

Формирование региональных комиссий осуществляется главами регионов и законодательными собраниями (по семь членов с правом решающего голоса от исполнительной и законодательной властей). Свои списки они составляют на основе предложений от политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, избирательной комиссии предыдущего состава и ЦИКа.

Источник в ЦИКе рассказал “Ъ”, что четких критериев отбора в составы комиссий нет: «Нельзя однозначно утверждать, что нужны именно юристы или люди с опытом работы в избирательной системе. Часто назначения на руководящие должности в комиссиях получают совершенно разные кандидаты, не всегда это люди "из системы". В своих рекомендациях по назначению ЦИК старается найти компромисс между разными выдвиженцами». По его словам, в этом предвыборном году ЦИК будет внимательно контролировать работу всех без исключения избиркомов. «Особое внимание будет уделено именно чистоте процедуры по организации голосования. От того, как пройдут выборы, зависит репутация всей избирательной системы»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИКе Наталья Артыкаева рассказала “Ъ”, что, согласно утвержденным комиссией в декабре прошлого года планам, обучение впервые избранных председателей и секретарей комиссий пройдет в Центризбиркоме весной.

Изменения в этом году ждут и сам Центризбирком. В марте текущего года заканчиваются полномочия его нынешнего состава, работавшего с 2016 года. Как ранее сообщал “Ъ”, в декабре подготовкой предварительного списка кандидатов в новый состав комиссии занимались два управления администрации президента. По информации источников “Ъ”, в ЦИКе действующий председатель Элла Памфилова сохранит свой пост. Напомним, ЦИК состоит из 15 членов: по пять его членов назначаются президентом, Советом федерации и Госдумой на пятилетний срок.

Для того чтобы выборы проходили честно, для начала необходимо сформировать комиссии на конкурентной основе и вывести избиркомы из-под фактического управления исполнительной власти, говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Однако он считает, что достичь этого сейчас вряд ли получится: «В 2021 году перед региональными комиссиями будут стоять непростые вопросы регистрации одномандатников на выборах в Госдуму, минимизации скандалов и негативных имиджевых последствий, связанных в том числе с отказами в регистрации. Им придется работать в атмосфере повышенной публичности в деле защиты чести выборов и чести мундира, которой последнее время требует Элла Памфилова».

Глава Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов считает, что прежде всего комиссиям потребуется «успокоить избирателя, у которого не должна вызывать сомнений точность использования всех выборных процедур»: «Для этого надо создать ощущение легитимности и ответственной работы избиркомов. Этот год для них будет непростым не только с точки зрения масштабности и большого количества кампаний, но и потому, что выборы пройдут в опасных из-за коронавируса условиях и с использованием новых технологий, которым представителям комиссий еще предстоит обучиться».

Ангелина Галанина