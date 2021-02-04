Чиновник московской мэрии войдет в Госдуму

Центризбирком России в среду, 3 февраля, передал заместителю руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Алексею Лисовенко вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» Николая Антошкина, скончавшегося из-за коронавируса в середине января. Ранее господин Лисовенко выиграл дело о клевете против Алексея Навального, предлагал запретить зарубежные соцсети и радужный флаг. Решение передать мандат Алексею Лисовенко принял генсовет партии. О его дальнейших электоральных перспективах в партии говорить пока не готовы. Сам господин Лисовенко намерен занять место покойного Николая Антошкина в комитете по природным ресурсам.

Умерший от COVID-19 17 января депутат Госдумы Николай Антошкин прошел в Госдуму восьмым в московском региональном списке «Единой России» (ЕР). Он входил в состав комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Алексей Лисовенко занимал в списках партии по Москве четырнадцатое место. Занимавшие места в списке между ними Степан Орлов, Ольга Шарапова, Александр Семенников, Людмила Гусева и Татьяна Батышева осенью 2019 года были избраны депутатами Мосгордумы.

Алексей Лисовенко начал свою карьеру в ЖКХ, проработав несколько лет еще студентом в жилищно-эксплуатационном управлении в родном Королеве. В 2003-м он окончил Московский государственный университет леса. В 2008 году господин Лисовенко был избран депутатом муниципального собрания МО Бабушкинское, а в 2012 году стал главой округа. В апреле 2014 года он направил депутатский запрос генпрокурору Юрию Чайке, в котором заявил, что Алексей Навальный якобы нарушает условия домашнего ареста и пользуется соцсетями. В ответ Twitter Алексея Навального назвал его «наркоманом». Господин Лисовенко через суд обвинил оппозиционера в клевете. Тот отрицал, что написал пост, в котором обозвал депутата. Суд господин Лисовенко выиграл: Алексея Навального признали виновным и приговорили к штрафу в 300 тыс. руб. В ходе судебного разбирательства господин Навальный заявил, что депутат подписывает свои посты в блоге «Лис», и сказал, что тот ассоциируется у него с интернет-мемом «Упоротый Лис». В том же году Алексей Лисовенко призывал запретить социальные сети, серверы которых расположены за рубежом. А в 2015 году он предложил внести радужный флаг ЛГБТ-сообщества в перечень запрещенной в России символики. С апреля 2016 года по январь 2020 года Алексей Лисовенко был директором ГБУ города Москвы «Центр молодежного парламентаризма». В прошлом году он был назначен заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти московской мэрии.

По закону решение о том, кому передать депутатский мандат, принимает партия. Она вправе выбрать любого другого кандидата из того же регионального списка, в составе которого баллотировался выбывший депутат. Согласно уставу ЕР, кандидата на замещение вакантного мандата предлагает генсовет партии по предложению бюро высшего совета партии. Источник в партии пояснил “Ъ”, что сейчас в партии нет большого числа желающих на получение депутатского мандата на оставшиеся полгода работы нынешнего созыва Госдумы. Кроме того, по его словам, партийцам пришлось бы обосновывать свое решение, если бы они хотели отдать мандат кому-то, кто находится в списках следом за Алексеем Лисовенко.

Сам господин Лисовенко заявил “Ъ”, что рассматривает возможность войти в комитет, в котором работал Николай Антошкин. Он уверен, что партия подскажет ему дальнейшее направление работы. Говорить о выдвижении в новый созыв Госдумы, по его словам, пока рано: «Дайте время сделать что-то полезное».

Собеседник в партии пояснил “Ъ”, что при принятии решения о передаче вакантного мандата господину Лисовенко партийцы не обсуждали его дальнейшие политические перспективы. В ответ на вопрос о перспективах Алексея Лисовенко по участию в грядущих думских выборах в пресс-службе ЕР напомнили, что в ближайшее время в партии стартуют партийные праймериз, на которых и будет сформирован пул кандидатов от партии «как по спискам, так и в одномандатных округах».

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Елена Рожкова