Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин скончался в воскресенье, 17 января. Источник в медицинских кругах сообщил «Интерфаксу», что он был госпитализирован в начале января с диагнозом «коронавирусная инфекция». Николаю Антошкину было 78 лет.

«К сожалению, генерал Антошкин сегодня скончался»,— сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Дата и место погребения Николая Антошкина пока неизвестны.

Николай Антошкин — Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик РФ, председатель правления Клуба героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Мособласти.

Он был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Депутат Госдумы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия».