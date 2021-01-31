СМИ сообщили о возможном уголовном деле из-за возгорания служебной машины в Москве

По поводу возгорания служебной машины Росгвардии в Москве во время акций протеста 31 декабря проводится проверка, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он отметил, что по итогам проверку может быть возбуждено дело об умышленном повреждении имущества. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что такое уголовное дело уже возбудили.

«В связи с возгоранием автомобиля проводится проверка. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества»,— сказал источник «Интерфакса».

Машина сгорела на Вознесенском переулке в Москве. По сообщению Baza, МВД полагает, что машину целенаправленно подожгли двое людей в масках. Первичная экспертиза установила, что очаг возгорания был возле заднего колеса автомобиля. Росгвардия и МЧС сообщали, что предварительной причиной пожара были технические неполадки.

Протестная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 5 тыс. человек. Предыдущая акция протеста состоялась 23 января. Тогда было задержано более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.