Украине перекрывают выход из Минска

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов обрушился с критикой на новый украинский законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе. По словам господина Грызлова, документ «грубейшим образом нарушает минские соглашения» и, по сути, означает односторонний выход Киева из них. Положения законопроекта уже изучают в Париже и Берлине.

В среду Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела очередную видеоконференцию, причем в достаточно напряженной атмосфере. Накануне на линии соприкосновения произошло небольшое обострение, и Киев обвинил самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) в убийстве украинского военнослужащего. «Представитель республики Алексей Никоноров был вынужден процитировать представителя официального Киева: "Это провокация и постановка". Именно так официальные лица в украинской делегации всегда отвечают на наши заявления о потерях личного состава защитников»,— сообщил МИД ДНР.

Сами переговоры завершились без сенсаций, при этом самое важное произошло после них. Как только встреча закончилась, глава российской делегации Борис Грызлов сделал сразу несколько резких заявлений, которые наверняка изменят тон минских переговоров на долгое время. «Складывается впечатление, что визит к себе действующего председателя ОБСЕ (Анн Линде посетила Украину 19–20 января.— “Ъ”) украинская сторона расценила как оправдание предыдущих нарушений и как разрешение на новые диверсии и обстрелы, на дальнейший срыв минского процесса»,— сказал он.

Впрочем, как предположил господин Грызлов, Украина намерена вовсе выйти из минских соглашений и для этого разработала новый законопроект, который, правда, еще даже не внесен в Верховную раду.

«Так называемый законопроект о государственной политике переходного периода, сочиненный киевской властью, грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины,— сказал представитель РФ.— По существу, данный законопроект предусматривает односторонний выход из минских соглашений».

Законопроект, о котором говорил Борис Грызлов, был разработан Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в конце 2020 года. Он действительно включает в себя целый ряд достаточно жестких формулировок.

Например, как пишет «Интерфакс Украина», документ предполагает «унификацию подходов к временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму»; «инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося временно оккупированных территорий»; «внедрение элементов переходного правосудия»; «создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления».

Единой, по мнению авторов документа, должна быть и терминология, используемая в документах на всей территории Украины. За Россией закрепляется определение «государства-агрессора» и «государства-оккупанта», за вооруженными силами, которые противостоят украинской армии,— «оккупационные силы и оккупационные службы РФ».

Любые документы, выданные на территории самопровозглашенных республик Донбасса, согласно законопроекту, будут считаться недействительными, как и российские паспорта, которые жители Донбасса получают в упрощенном порядке.

Всех, кто уже успел получить российский паспорт, в Киеве продолжат считать своими гражданами, так как новое гражданство якобы получено принудительно.

Отдельная статья описывает памятные мероприятия, которые будут проводиться на Украине после возвращения ныне неподконтрольных территорий. Например, авторы документа собираются учредить Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии России, но точную дату должны назначить сами украинцы.

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен на днях заявил, что тоже знакомится с законопроектом и пытается «достичь общей позиции» с немецкими партнерами. «Сейчас мы рассматриваем этот законопроект и в Париже, и в Киеве. Общая реакция на этот законопроект появится в ближайшее время»,— сказал он агентству «Интерфакс Украина» 1 февраля.

Стоит отметить, что часть гневных заявлений Бориса Грызлова досталась и западным партнерам Киева. «Вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями Украины и командованием вооруженных сил Украины разделяет их "группа поддержки" из числа западных политиков и дипломатов, в частности обсуждающих поставку летального оружия. Они должны понимать, что это оружие будет направлено против мирного населения»,— сказал он.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Александра Гущина, законопроект разработан с прицелом на то, чтобы заручиться поддержкой нового американского президента Джо Байдена. «Судя по последним действиям президента Украины Владимира Зеленского, он стал сильно смещаться вправо, на поле своего предшественника Петра Порошенко,— заявил “Ъ” эксперт.— Таким образом Зеленский убеждает американцев не создавать какой-то новый политический проект под новые выборы, а увидеть в нем удобного контрагента».

Кирилл Кривошеев