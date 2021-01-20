Украину отговаривают от карабахского сценария

Глава МИДа председательствующей в ОБСЕ Швеции Анн Линде завершила визит в Киев и Донбасс. В ходе поездки она сделала немало заявлений, которые на первый взгляд казались вполне соответствующими уже устоявшейся западной политике относительно Украины, однако в Киеве были восприняты как пророссийские. Например, госпожа Линде без особого энтузиазма отнеслась к идее украинских властей о создании международной площадки, предназначенной для возвращения Крыма в состав Украины, а также прямо предостерегла от повторения карабахского, то есть силового, сценария. На этом фоне члены украинской делегации на минских переговорах открыто обвинили ОБСЕ в «стремлении угодить России».

Глава шведского МИДа Анн Линде во вторник и среду была на Украине, причем не как представитель только своей страны, а как действующий председатель ОБСЕ. В числе прочего она вместе с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой посетила КПП «Золотое» на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) и встретилась с местными властями. «Важно, чтобы коллега своими глазами увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения»,— сообщил господин Кулеба в Twitter.

Глава делегации ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего предложил госпоже Линде посетить и другую сторону от линии соприкосновения, но едва ли можно было ожидать, что она примет это приглашение. «Поездка председателя — это положительно, это говорит о том, что есть серьезное внимание к конфликту со стороны ОБСЕ,— сказал “Ъ” еще один представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.— Но другая сторона медали — это то, что председатель организации, которая является посредником, модератором в контактной группе, едет только на одну сторону конфликта. Происходит накачка председателя точкой зрения Украины».

«Хочу заверить в моей полной поддержке Украины,— как бы подтверждая тезисы чиновников из Луганска, заявила Анн Линде.— Одним из приоритетов для нашей организации будет урегулирование кризиса на Украине и вокруг нее. Основой для этого будут те принципы и обязательства, которые взяла на себя ОБСЕ. Также мы хотим уменьшить те негативные последствия, которые испытывают на себе мирные жители Донбасса».

Обсуждение дальнейшего взаимодействия ОБСЕ и Киева состоялось на встрече Анн Линде с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, по сути, это был обмен любезностями — единственным конструктивным итогом можно назвать решение об «усилении организационной способности миссии (специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.— “Ъ”), ее технического потенциала и финансового обеспечения».

На встрече президент Зеленский сначала поблагодарил «всех представителей миссии ОБСЕ за то, что они поддерживают Украину, суверенитет и территориальную целостность», а затем отметил: хотя в приоритете стоит решение донбасского конфликта, необходимо также «активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма». «Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс — это Украина»,— пояснил господин Зеленский.

Пресс-служба украинского президента также напомнила, что именно с этой целью Киев в прошлом году создал новую международную площадку — «Крымская платформа». Предполагается, что в число участников войдут многие западные страны и международные организации, представители которых будут обсуждать сначала нарушения прав человека в Крыму, а затем и пути возвращения полуострова под контроль Украины. Пока этот проект не получил особого развития, однако, как накануне заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, первый саммит «Крымской платформы» ожидается 23 августа — накануне 30-летия независимости страны.

Анн Линде не слишком активно отреагировала на упоминание Крыма. «Мы хотим получить больше информации об этой инициативе,— заявила она в интервью украинскому изданию "Европейская правда".— Сегодня я кое-что уже узнала, но мы еще не приняли решение, как и каким образом будем поддерживать эту инициативу. Впрочем, она, безусловно, важна, ведь аннексия была незаконной».

В том же интервью госпоже Линде пришлось ответить на многие другие неудобные вопросы. Например, как только шведская гостья заявила, что приоритетом ее работы на посту председателя ОБСЕ будет попытка «разрешить конфликт или хотя бы сделать шаг к его разрешению», журналист парировал, что «отношение украинцев к ОБСЕ в целом достаточно негативное». «Мне очень жаль, что так происходит. Ведь на самом деле это международная организация, которая пытается вам помочь. Не было бы здесь ОБСЕ — не было бы помощи»,— ответила госпожа Линде.

Не поддержала госпожа Линде и весьма популярную идею о том, что Украина может вернуть Крым и Донбасс, как Азербайджан вернул большую часть Нагорного Карабаха.

Украинских радикалов она предостерегла от подобных действий. «Силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами (Арменией и Азербайджаном.— “Ъ”) нет мирного соглашения»,— отметила она.

Мысль, что решение донбасского конфликта требует какого-то изменения формата переговоров, она также отвергла. «Всегда стоит анализировать, что является эффективным, что работает,— сказала она в интервью, когда журналист предложил включить ОБСЕ в "Нормандский формат".— Нынешний формат "Нормандии" как раз работает. ОБСЕ сконцентрировала усилия в трехсторонней контактной группе (ТКГ.— “Ъ”), где наша представительница Хайди Грау делает очень важную работу».

Однако на самой Украине так считают далеко не все.

На фоне визита госпожи Линде один из членов украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш прямо обвинил ОБСЕ в «стремлении угодить России».

Господина Гармаша возмутило, что в состав делегаций самопровозглашенных республик Донбасса вошли новые люди — «общественные советники». Таким образом в Донецке и Луганске решили ответить на включение в украинскую делегацию переселенцев из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в числе которых и сам Сергей Гармаш. «Украинская делегация задала вопрос координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю: кто эти люди?» — рассказал представитель Украины. Но господин Морель защитил позицию республик, пояснив, что они имеют право менять состав своих делегаций.

Как рассказал “Ъ” участник видеоконференции Родион Мирошник, разбор инцидента занял примерно полтора часа. При этом, по словам представителя ЛНР, «присутствие Гармаша в группе вызывает вопросы — он никем не избран и никого не представляет в принципе».

Автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин в беседе с “Ъ” назвал некоторое раздражение позицией ОБСЕ в Киеве естественным. «ОБСЕ стремится не ангажироваться с какой-то стороной,— отметил эксперт.— При этом в Киеве видят донбасский конфликт исключительно как агрессию России, и потому любые разговоры о какой-то истине посередине украинским политикам кажутся оскорбительными. Любые выводы не в пользу Украины воспринимаются как подыгрывание Москве». Значительных продвижений в «нормандском формате», который Анн Линде обсуждала с президентом Зеленским, Константин Скоркин также не ждет, отмечая: «Стороны не могут договориться даже по обмену пленными».

Кирилл Кривошеев, Марина Коваленко