Перезанятная история

В 2020 году граждане активно рефинансировали не только ипотечные, но и потребительские кредиты. Банкам это дало возможность привлекать новых качественных заемщиков, их клиентам — оптимизировать долговую нагрузку. Однако продолжения роста рефинансирований в сегменте потребкредитования в 2021 году ожидать не стоит, отмечают эксперты, так как ключевая ставка ЦБ вряд ли снизится.

В 2020 году банки увеличили объем рефинансирования потребительских кредитов. Обычно рефинансирование связывается с ипотекой — с учетом долгого срока и явного снижения ставок. Это выгодно клиентам. Но в последнее время порядка 80% заявок на рефинансирование приходится именно на потребительские кредиты, приводит данные президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

О росте показателей свидетельствует и статистика банков. Так, Сбербанком в 2020 году по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование» было выдано 420 тыс. кредитов, в 2,5 раза больше, чем годом ранее, приводит данные директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков. Ставки в зависимости от размера рефинансирования составляют 11,4–16,9% годовых.

Доля рефинансирования потребкредитов в кредитных выдачах Райффайзенбанка в начале 2020 года составляла около 25%, а в конце превысила 30%, приводит данные управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков. Банк предлагает ставку в 7,99% по этому продукту.

В РНКБ из общей суммы рефинансирования в 4,3 млрд руб. 1,6 млрд руб. пришлось на потребительские кредиты. Ставка по ним составляет от 9,9% годовых. В ВТБ рефинансирование в общих выдачах кредитов наличными осталось на уровне прошлого года с долей около 14%. Вместе с тем объем рефинансирования в 2020 году составил 117 млрд руб., а программой воспользовались более 120 тыс. человек. Рефинансирование кредитов наличными проводится по ставке от 6,4%.

Оформить рефинансирование большинство банков предлагают онлайн, без визита в офис. Опрошенные финансисты сходятся во мнении, что для клиентов рефинансирование — это способ снизить размер ежемесячного платежа и объединить все кредитные продукты в одном банке для более удобного обслуживания. Для банка же это возможность привлекать новых клиентов с высокой платежной дисциплиной, а также более эффективно и оперативно взыскивать долги. Рефинансирование имеет смысл, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1%, полагает Андрей Спиваков.

«Для банка рефинансирование — способ расширить базу клиентов с минимальными рисками и уверенностью, что заемщик платежеспособный. Как правило, основное условие для одобрения — отсутствие просрочек в течение года. Кроме того, в условиях пандемии многим заемщикам трудно обслуживать одновременно два-четыре кредита в разных кредитных организациях»,— поясняет Эльман Мехтиев.

Рефинансирование позволяет не только нарастить кредитный портфель, но и расширяет кросс-продажи других финансовых продуктов (вкладов, брокерского обслуживания, страхования) для новых клиентов, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. При этом затраты банка на выдачу рефинансированного кредита значительно ниже, а также риск-профиль клиента более предсказуем и понятен, подчеркивает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

Однако несмотря на преимущества инструмента для обеих сторон, в 2021 году ожидать роста рефинансирований в потребительском кредитовании не стоит, указывают эксперты. Объемы рефинансирования банковских кредитов имеют четкую зависимость от динамики ключевой ставки Банка России, поясняет гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Так, в первой половине 2020 года ключевая ставка была снижена до 4,25%, и потребители более активно стали подавать заявки в банки на рефинансирование действующих кредитов. Однако, уверен он, в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки и, соответственно, роста объемов рефинансирования.

Полина Трифонова