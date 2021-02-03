В Краснодаре в районе Западного обхода зарезервировали 15 участков под соцобъекты

Власти Краснодара зарезервировали 15 участков для строительства социальных объектов в районе Западного обхода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы краевого центра Евгения Первышова, это только начало масштабного социального строительства в этой части Краснодара.

«Здесь также определен участок площадью около 2 га под поликлиническое звено, который мы уже тоже зарезервировали. Это один из микрорайонов со стопроцентным резервированием земельных участков»,– приводит слова господина Первышова пресс-служба администрации Краснодарского края.

1 февраля в этом районе открылась новая школа на 1100 мест, она расположена на ул. Марины Цветаевой. Кроме того, к концу года стартует строительство еще двух школ на 1550 мест каждая. Ранее, в 2020 году в этом же районе открыли еще одну школу – на ул. Красных Партизан, 1/4.

«Район заселяется достаточно быстро. Здесь будет обучаться много детей, и мы должны быть готовы к тому, что, возможно, первое время придется работать не в одну смену, пока мы не решим задачу по дополнительным школьным местам, которые предусмотрены в этом микрорайоне»,- прокомментировала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, школу на ул. Марины Цветаевой в районе Немецкой деревни открыли на два месяца раньше запланированного срока. Ранее планировалось, что она примет учеников в начале апреля 2021 года.

В Краснодарском крае в 2021 году по краевым госпрограммам и нацпооектам возведут 12 школ и 15 детских садов. Новые школы появятся в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, а также в Новокубанском, Брюховецком и Кореновском районах. Всего будет создано 7250 новых учебных мест.

Алексей Белянин