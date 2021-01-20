В Краснодарском крае в 2021 году построят 15 детсадов и 12 школ

В Краснодарском крае в 2021 году по краевым госпрограммам и нацпооектам возведут 12 школ и 15 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новые школы появятся в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, а также в Новокубанском, Брюховецком и Кореновском районах. Всего будет создано 7250 новых учебных мест. Крупнейшими объектами станут школа на 1550 мест в 16-ом микрорайоне Новороссийска, а также школы на ул. Изобильной и в районе пос. Знаменского-Зеленопольского (1100 мест каждая) в Краснодаре. Всего, по данным властей региона, на Кубани сейчас строится 19 новых школ.

В 2020 году в Краснодарском крае было построено 12 новых школ.

Кроме того, по итогам 2021 года в крае должно появиться 15 новых детских садов: дошкольные места в регионе создают за счет строительства и выкупа детсадов, возведения пристроек, реконструкции и капремонта существующих зданий. Общее количество мест в них составит 2050. Детсады появятся в семи муниципалитетах Кубани.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае по итогам 2020 года в детских садах региона было воздано 3445 новых мест. Из них 1242 места появились в группах для малышей до трех лет. Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» в регионе в 2020 году ввели в эксплуатацию 21 дошкольное учреждение на 2200 мест.

Всего, за последние пять лет в крае открыли 41 новую школу и создать более 15 тыс. мест в детских садах.

Алексей Белянин