Школа на улице Марины Цветаевой в Краснодаре откроется на два месяца раньше запланированного

Школа на улице Марины Цветаевой в Краснодаре примет первых учеников завтра, 1 февраля. Об этом написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Ранее планировалось, что школа откроется для учеников к началу четвертой четверти, в апреле.

«Постарались создать здесь комфортные условия для обучения: два актовых зала, просторная столовая, спортивные блоки и тренажерные залы. Новая школа состоит из двух блоков для младших классов и старшеклассников. На ее территории есть детская и спортивная площадки. В перспективе это будет целый образовательный кластер. В этом районе также планируется построить детский сад и ещё одну школу», - написал господин Кондратьев.

По информации администрации региона, сейчас в Краснодарском крае одновременно строится 19 новых школ.

Школа по улице Марины Цветаевой (район «Немецкой деревни») рассчитана на 1100 мест. Ее строительство началось в 2019 году. В декабре 2020 года объект ввели в эксплуатацию

Виктория Калганова