Трейдеры с Reddit обратились к криптовалютам

Пользователи Reddit решили повысить стоимость еще одного актива, на этот раз они обратили внимание на мем-криптовалюту. Ранее, объединившись на форуме, частные инвесторы в США смогли поднять падающие акции компании GameStop на 400%. А ее капитализацию увеличить до $7 млрд. Тогда пользователи Reddit посчитали, что «упрямые бумеры» из хедж-фондов намеренно играют против организации. И ради мести начали массово скупать ее бумаги. В результате шорт-продавцы фактически проиграли в этой битве, потеряв несколько миллиардов долларов. Вдохновленные этим инвесторы с Reddit теперь хотят изменить правила игры на рынке криптовалют. Получится ли? Выяснял Глеб Силко.

Не успело развернувшееся на фондовом рынке поле битвы остыть после нашествия армии частных инвесторов с Reddit, как пользователи площадки бросили полки в новую атаку, на этот раз на криптовалюты.

Созданная как мем Dogecoin, чьей символ — собака японской породы сиба-ину, стала очередной целью интернет-энтузиастов. Ее стоимость едва достигает сотых долей доллара.

Но инвесторы с Reddit намерены как минимум вывести ее в топ-3 мировых криптовалют.

Их желание — изменить правила игры на и без того не самом стабильном рынке криптовалют. Ведь, если с GameStop получилось одержать победу даже над хедж-фондами с Уолл-стрит, значит здесь задача еще проще, убеждены пользователи Reddit.

Но едва ли у них это получится, говорит управляющий партнер фонда DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Я хочу напомнить, что сейчас получился такой Робин Гуд против так называемых плохих банкиров. Может быть, не совсем правдоподобно, но весьма благородно звучит. Раскачивание чего-то, где нет больших позиций, этих знаменитых уоллстритовских банкстеров для того, чтобы просто заработать деньги, делает сообщество Reddit людьми, жаждущими наживы. Я думаю, может быть, посмотреть, можно ли “зашортить” и продать эту валюту, исключительно чтобы не получилось у той части этого комьюнити. Я уверен, что основная часть не поддержит это. Они мгновенно переходят из классификации корсаров, благородных морских разбойников, в классификацию жадных наемников-пиратов. Это не круто».

Но на призыв на Reddit откликнулись многие — за сутки стоимость Dogecoin выросла более чем на 150%, а объем торгов ею — на 3000%.

Впрочем, даже если частным инвесторам удастся на время серьезно поднять позиции Dogecoin, они быстро откатятся обратно, отмечает гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин:

«Непонятен механизм, который будет в дальнейшем поддерживать перегретую стоимость и бесконечно возрастающий курсовой тренд.

Потому что призыв и начало волны, которой мы были свидетелями, совершенно необязательно таковым и останется на протяжении многих торговых дней. То есть длина этого тренда не может быть долгой, поэтому у меня ощущение, что такой механизм мобилизации инвесторов будет, как и механизм образования волн в океане, затухающим».

Независимо от того, чем закончится история с Dogecoin, армия частных инвесторов с Reddit уже изменила правила игры на финансовом рынке и доказала, что может при необходимости быстро мобилизоваться ради какой-то общей, пусть и чисто эмоциональной, цели, констатирует управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский: «Общая картина меняется, парадигма рынков меняется, и вот эти все вещи — это же показательная порка. Да, они заработали, но при этом еще важно показать, как говорится, кто в доме хозяин, и что эти различные альтернативные площадки, онлайн-форумы, теоретически могут раскачивать серьезные объемы. И вот что с этим делать? Ну, выпустили джина из бутылки, теперь уже все».

Однако опрошенные “Ъ FM” аналитики сходятся во мнении, что тактика армии частных инвесторов будет эффективной лишь до тех пор, пока их главные враги — те самые условные толстосумы с Уолл-стрит — не придут вслед за Reddit на прежде не охваченные рынки. И с каждым разом таким интернет-каперам сталкиваться с регулярной армией хедж-фондов будет все сложнее. И эпоха пиратства, как уже было в истории, канет в Лету.