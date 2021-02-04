Черно-белый «Глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на 78-ю премию «Золотой глобус». На этот раз среди них нет явного лидера — фильм Дэвида Финчера «Манк» выдвинут на награды в шести категориях, но всего на одну строчку опережает своего главного конкурента — «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

Фаворитом премии на данный момент можно считать стриминговый сервис Netflix, который выпустил и ностальгический черно-белый оммаж Финчера классическому Голливуду, и высказывание Соркина на политическую злобу дня (хотя действие его картины и происходит в конце 1960-х, она вышла очень актуальной).

Онлайн-платформы в целом обошли киностудии и эфирные каналы: всего их проекты выдвинуты на 68 наград, и это очередное доказательство того, как изменилась расстановка сил среди производителей контента.

И «Манк», и «Суд над чикагской семеркой» будут претендовать на главный приз — за лучший драматический фильм. Конкуренцию в этой номинации им составят «Земля кочевников» Хлои Цжао, рассказывающая о пожилой женщине, потерявшей все во время экономического кризиса и отправившейся в путешествие в поисках сезонной работы (этот фильм получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале); «Отец» Флориана Зеллера — семейная драма о непростых отношениях пожилого отца и взрослой дочери; и дерзкий режиссерский дебют Эмеральд Феннел «Девушка, подающая надежды» о женской мести. Каждая из этих картин получила по четыре номинации.

В категории «Лучшая комедия или мюзикл» выдвинуты «Борат-2» Джейсона Уолинера — продолжение сатирических похождений казахстанского журналиста Бората по Америке; «Гамильтон» Томаса Каила — адаптация хитового бродвейского мюзикла, вышедшая этим летом на стриминге Disney+; снятый певицей Сиа «Мьюзик» о девушке-аутистке, которая не может разговаривать, но слышит музыку в своей голове; «Зависнуть в Палм-Спрингс» режиссера-дебютанта Макса Барбакова, предлагающий новый взгляд на день сурка; и еще один проект Netflix — «Выпускной» Райана Мерфи о подугасших бродвейских звездах, которые решают помочь девочке из Индианы попасть на выпускной бал, куда ее не допустили из-за сексуальной ориентации. У «Бората-2» всего три номинации, у его конкурентов — по две.

За награду в категории «Лучший режиссер» будут бороться Финчер, Соркин, Хлоя Цжао и Реджина Кинг (она номинируется за фильм «Одна ночь в Майами», больше похожий на театральный спектакль, где в одном номере отеля встречаются четыре выдающихся афроамериканских деятеля: Малкольм Икс, Мухаммед Али, певец Сэм Кук и игрок в американский футбол Джим Браун).

Впервые за всю историю премии в этой номинации присутствуют сразу три женщины.

Причем прошлый раз, когда женщина выдвигалась на «Глобус» за режиссуру, был в 2015 году. Это явный и очень громкий ответ премии на прошлогодние обвинения в недостаточном внимании к женщинам-режиссерам.

Лучшим актером в драматическом фильме может стать Гэри Олдман («Манк»), Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук металла»), Тахар Рахим («Мавританец») или Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), скоропостижно скончавшийся этим летом — в его случае награда будет вручена посмертно. Кэри Маллиган и Фрэнсис Макдорманд, сыгравшие главные роли в «Девушке, подающей надежды» и «Земле кочевников» соответственно, выдвинуты в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме». Конкуренцию им составят Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») и Андра Дэй («Соединенные штаты против Билли Холидей»).

Две номинации получил Саша Барон Коэн: он может стать как лучшим актером в комедии или мюзикле (за «Бората-2»), так и лучшим актером второго плана (за «Суд над чикагской семеркой»). В первой из этих категорий также номинируются Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»), Дев Патель («История Дэвида Копперфилда»), Джеймс Корден («Выпускной») и Энди Сэмберг («Зависнуть в Палм-Спрингс»). В номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» выдвинуты Мария Бакалова («Борат-2»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Мишель Пфайффер («Уйти не прощаясь»), Розамунд Пайк («Аферистка») и Аня Тейлор-Джой («Эмма»), которая также может унести награду за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале — за свою работу в «Ходе королевы».

Среди номинантов в области телевидения лидером стала нетфликсовская «Корона» , вот уже четыре сезона повествующая о тяжелых буднях британской королевской семьи.

Она выдвинута в шести категориях, включая «Лучший драматический сериал», где ее конкурентами будут «Озарк» с четырьмя номинациями, «Рэтчед» с тремя, «Страна Лавкрафта» и «Мандалорец» — у обоих этих сериалов эта номинация единственная. На одну строчку от «Короны» отстает любимец Американской телевизионной академии «Шиттс Крик», номинированный в пяти категориях, включая «Лучший комедийный сериал». Также на эту награду претендуют «Великая», у которой всего три номинации, «Эмили в Париже» и «Бортпроводница», у них по две, и «Тед Лассо», отмеченный только в одной категории.

Церемония вручения «Золотых глобусов» состоится 28 февраля и пройдет дистанционно. Ее ведущими вновь станут комедиантки Тина Фей и Эми Полер.

Юлия Шагельман