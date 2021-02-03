Свердловский омбудсмен попросила прокуратуру проверить законность задержания Виктории Райх

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила письмо в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой проверить законность задержания сотрудницы местного штаба Навального Виктории Райх.

Как пояснила “Ъ-Урал” госпожа Мерзлякова, ей поступали жалобы на нарушение закона при задержании Виктории Райх. Во время встречи со свердловским омбудсменом активистка рассказала о том, что ее задерживали люди без формы и опознавательных знаков, они не представились и применяли насилие. По словам Татьяны Мерзляковой, в протоколе задержания не было отражено кто и как задерживал девушку.

Напомним, госпожа Райх была задержана 29 января. Позднее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал ее на десять суток по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка либо проведения митинга или шествия). Причиной стала публикация видео, в котором Виктория Райх призывала принять участие в несогласованном шествии в поддержку Алексея Навального 31 января. При этом после суда на активистку был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что она сопротивлялась во время задержания.

Кроме того, Татьяне Мерзляковой поступали жалобы по поводу здоровья экс-координатора местного штаба Алексея Навального Ирины Норман, которая 1 февраля была арестована на десять суток за организацию акции в поддержку оппозиционного политика (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Отметим, что, по словам самой госпожи Норман, ее задержали таким же способом, как и Викторию Райх. «Форма задержания Ирины Норман вопросов не вызывает. Мы попросили ее представить через адвоката справку о состоянии здоровья. При необходимости будем настаивать на изменении формы наказания»,— отметила госпожа Мерзлякова.