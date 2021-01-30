Сотрудницу екатеринбургского штаба Навального арестовали на десять суток за призывы к участию в акции 31 января

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на десять суток сотрудницу штаба Навального Викторию Райх. Как сообщил адвокат Алексей Бушмаков, ей вменялась ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка либо проведения митинга или шествия).

По словам господина Бушмакова, Виктория Райх была арестована за то, что разместила видео, в котором призывает принять участие в несогласованном шествии, которое состоится 31 января.

«Сразу после суда на нее был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Во время задержания, когда ее фактически силой поместили в машину сотрудников полиции, Виктория Райх отказывалась ехать и сопротивлялась. При этом сами полицейские были без формы»,— отметил адвокат, добавив, что планирует обжаловать решение суда.

Напомним, несанкционированные шествия в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге по разным данным, собралось от от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. После завершения шествия был задержан координатор регионального штаба Навального Алексея Гресько, его арестовали на десять суток. Тем не менее, сторонники оппозиционного политика намерены провести еще одно несанкционированное шествие 31 января.