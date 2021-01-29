В Екатеринбурге задержали сотрудницу местного штаба Навального

Сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге Викторию Райх задержали около дома и увезли в неизвестном направлении, сообщил в своем facebook адвокат Алексей Бушмаков. Местонахождение девушки пока неизвестно.

Напомним, в 2019 году у госпожи Райх арестовали банковские счета. Тогда она обнаружила на личных счетах задолженности общей суммой около 100 млрд руб. Тогда арест счетов связали с расследованием уголовного дела по ст.174 УК РФ («Отмывание денежных средств»), которое было возбуждено СКР в августе того же года. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года фонд борьбы с коррупцией (ФБК, входит в реестр иноагентов — “Ъ”), созданный Алексеем Навальным, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». По версии следователей, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. По некоторым данным, в рамках этого дела в начале сентября 2019 года в Екатеринбурге прошли обыски в штабе политика, а также у сотрудников.