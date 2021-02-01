Суд арестовал экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток бывшего координатора, а сейчас волонтера местного штаба Навального Ирину Норман за нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Об этом “Ъ-Урал” сообщили в пресс-службе суда. Причиной стали призывы госпожи Норман принять участие в несогласованном шествии, которое прошло 31 января.

Ранее по данной статье также была арестована сотрудница штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктория Райх. Причиной стала публикация видеоролика, в котором госпожа Райх призывала принять участие в несогласованном шествии.

Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошла 31 января в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. По официальным данным регионального министерства общественной безопасности, в шествии в Екатеринбурге, которое длилось около четырех часов, приняли участие 2,3 тыс. человек. Всего за время акции в Екатеринбурге в отделения полиции доставили 83 человека, часть из них отпустили после проведения беседы без составления протокола.